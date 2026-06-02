Eremittsommer: A Novel of Nature, Friendship, and Conflict

Eremittsommer er en lettlest og engasjerende roman som kombinerer sakprosa og naturvitenskap. Boken handler om en biolog, Eva Wist, som flytter til Vestfold for å lete etter den rødlistede eremittbillen. Hun blir venn med Olga Frøyshov, en eldre kvinne med en hemmelighet å skjule. Sammen de to blir involvert i en konflikt mellom de som støtter utbygging og de som ønsker å bevare naturen. Boken er en hyllest til naturen og de vakre skildringene av fugler, lyder og videreformidling av observasjoner.

Eremittsommer er en roman skrevet av Anne Sverdrup-Thygeson, en norsk sakprosaforfatter og vitenskapskvinne. Boken handler om en biolog, Eva Wist , som flytter til Vestfold for å lete etter den rødlistede eremittbillen.

Hun blir venn med Olga Frøyshov, en eldre kvinne som har mistet et barn og har en hemmelighet å skjule. Sammen de to blir involvert i en konflikt mellom de som støtter utbygging og de som ønsker å bevare naturen. Boken er en blanding av sakprosa og naturvitenskap, med mange detaljer om skog, insekter og natur





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