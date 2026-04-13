Eric Swalwell trekker seg etter anklager om seksuelt misbruk og avslutter valgkamp

Representanten Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen og avslutter valgkampen i California etter alvorlige anklager om seksuelt misbruk og upassende atferd.

Hør på saken. En kvinne, som jobbet for representanten Eric Swalwell i nesten to år, hevder å ha hatt et seksuelt forhold med ham mens han var sjefen hennes. Hun påstår også at han to ganger misbrukte henne da hun var for beruset til å samtykke. Swalwell, som for tiden sitter i Representantenes hus, er en fremtredende kandidat til guvernørvalg et i California . Søndag kunngjorde Swalwell på X at han avslutter valgkampen sin. Mandag kveld trakk han seg også fra vervet sitt i Kongressen .

I en kort uttalelse på X avviser han kraftig anklagene, som han omtaler som «alvorlige» og «falske». – Samtidig må jeg ta ansvar og eierskap for de feilene jeg faktisk har begått, skriver han uten å presisere hvilke feil det dreier seg om. Representant Eric Swalwell@RepSwalwell·Følg 11:25 PM · Apr 13, 20265.6K SvarKopier lenkeLes 5.1K svar

Videre skriver han at han er kjent med et forsøk på å fremme en «umiddelbar avstemning om å ekskludere meg og andre medlemmer». Søndag oppfordret lederen for Demokratenes kvinnegruppe i Kongressen, Teresa Leger Fernandez, ham og republikaneren Tony Gonzales til å trekke seg fra sine nåværende stillinger. Flere representanter, inkludert Byron Donalds, har offentlig uttalt at de vil stemme for å fjerne Swalwell og Gonzales fra Representantenes hus.

Saken har utløst sterke reaksjoner, og det er ventet at Kongressen vil behandle spørsmålet om hans fremtidige rolle. Det er uklart hva som vil skje videre, men det er åpenbart at anklagene har alvorlige konsekvenser for Swalwells politiske karriere og omdømme. Hendelsen kaster lys over maktmisbruk og seksuell trakassering i politikken, og understreker viktigheten av å sikre trygge arbeidsmiljøer for alle.

Anklagene retter søkelyset på spørsmål om etikk og ansvarlighet blant politiske ledere, og setter fokus på behovet for åpenhet og rettferdighet i politiske miljøer. Den påståtte hendelsen har også skapt en debatt om samtykke, alkoholbruk og konsekvensene av maktmisbruk. Det er viktig å huske at dette er påstander, og at alle parter har krav på en rettferdig behandling. Saken understreker betydningen av å ta seksuelle overgrep og trakassering på alvor, og oppfordrer til åpenhet og ansvarlighet i alle samfunnssektorer.

Samtidig reiser saken spørsmål om politisk spill og hvordan slike anklager kan brukes for å skade politiske motstandere. Det er viktig å analysere alle aspekter av saken for å forstå den fullt ut. Uavhengig av utfallet, vil denne hendelsen utvilsomt ha en langvarig innvirkning på Swalwells politiske karriere og Californias politiske landskap.





Eric Swalwell Seksuelt Misbruk Kongressen California Politikk Guvernørvalg Anklager Maktmisbruk Samtykke

Eric Swalwell trekker seg fra guvernørvalget i California etter anklager om seksuelle overgrepKongressmedlem Eric Swalwell trekker seg fra guvernørkampen i California etter alvorlige anklager om seksuelle overgrep. Beslutningen kommer bare måneder før primærvalgene, og fører til en betydelig omveltning i det demokratiske partiet.

Read more »

Eric Swalwell avslutter valgkamp etter overgrepsanklagerDemokraten Eric Swalwell trekker seg fra guvernørvalget i California etter anklager om seksuelle overgrep fra en tidligere ansatt. Swalwell avviser anklagene, men flere framstående demokrater har trukket sin støtte.

Read more »

Euphoria sesong 3 hyller Angus Cloud, Eric Dane og Kevin Turen i rørende premiereDen nye sesongen av HBO-serien "Euphoria" starter med en minnerik hyllest til avdøde skuespillere Angus Cloud og Eric Dane, samt produsent Kevin Turen. Premieren markerer et bittersøtt kapittel for serien etter store tap.

Read more »

USAs demokrati i fritt fall: Trumps angrep og konsekvenserEn analyse av USAs demokrati under Donald Trumps presidentskap, basert på en rapport fra V-Dem ved Universitetet i Gøteborg. Artikkelen belyser Trumps handlinger for å undergrave demokratiet gjennom angrep på pressen, rettsvesenet og Kongressen, samt hans forsøk på å endre valgreglene. USA har falt ut av listen over liberale demokratier.

Read more »

Kan vi fortsatt elske Amerika?Donald Trump angriper domstolene. Han overkjører Kongressen. Han rettsforfølger politiske motstandere. Rakner det amerikanske demokratiet nå?

Read more »

Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter anklager om seksuelle overgrepDemokraten Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter å ha blitt anklaget for seksuelle overgrep. Flere kvinner har stått frem med alvorlige beskyldninger, noe som har ført til press fra partikolleger og et kollaps i hans valgkampapparat. Uttalelsen fra Swalwell viser en splittet holdning mellom å beklage tidligere feil og å kjempe mot anklagene.

Read more »