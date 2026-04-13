Eric Swalwell trekker seg etter seksuelle anklager og avsluttes valgkampen

Representanten Eric Swalwell, som er en fremtredende kandidat til guvernørvalget i California, trekker seg fra både valgkampen og vervet i Kongressen etter anklager om seksuelt misbruk. En tidligere ansatt hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Swalwell og at han forgrep seg på henne ved to anledninger. Swalwell benekter anklagene, men erkjenner samtidig at han må ta ansvar for sine feil. Flere politikere krever hans avgang.

Hør på saken. En kvinne, som var ansatt av representant Eric Swalwell i nesten to år, hevder at hun hadde et seksuelt forhold til ham mens han var hennes sjef. Hun påstår også at han to ganger forgrep seg på henne da hun var for beruset til å samtykke.

Swalwell, som for tiden er medlem av Representantenes hus, er en av de fremste kandidatene til guvernørvalget i California. Søndag kunngjorde Swalwell på X at han avslutter valgkampen sin. Mandag kveld trakk han seg også fra sitt verv i Kongressen.

I en kort uttalelse på X tar han sterk avstand fra anklagene, som han beskriver som «alvorlige» og «falske». – Samtidig må jeg ta ansvar og eierskap for de feilene jeg faktisk har begått, skriver han uten å spesifisere hvilke feil det er snakk om.

Rep. Eric Swalwell@RepSwalwell·Følg 11:25 PM · 13. april 20266,2 K SvarKopier lenkeLes 5,7 K svar Videre skriver han at han er kjent med et forsøk på å fremme en «umiddelbar avstemning om å ekskludere meg og andre medlemmer».

Søndag ba lederen for Demokratenes kvinnegruppe i Kongressen, Teresa Leger Fernandez, ham og republikaneren Tony Gonzales trekke seg fra sine nåværende stillinger. Flere representanter, inkludert Byron Donalds, har offentlig uttalt at de vil stemme for å kaste Swalwell og Gonzales fra Representantenes hus.

Jorge Bonilla@BonillaJL·FølgSE: NBCs Kristen Welker adresserer Eric Swalwells anklager i et tilfeldig spørsmål til USAs representant Byron Donalds - ikke om substans, men via whataboutismen om hvorvidt han også vil stemme for å utvise Tony Gonzales. (Fortsatt ingen omtale noe sted av Sheila Cherfilus-McCormick) Se på X5:06 PM · 12. april 2026318 SvarKopier lenkeLes 9 svar

