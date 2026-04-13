Eric Swalwell trekker seg fra guvernørvalget i California etter anklager om seksuelle overgrep

Kongressmedlem Eric Swalwell trekker seg fra guvernørkampen i California etter alvorlige anklager om seksuelle overgrep. Beslutningen kommer bare måneder før primærvalgene, og fører til en betydelig omveltning i det demokratiske partiet.

Kongressmedlem Eric Swalwell trekker seg fra guvernørkampen i California . Dette melder han selv på X, bare noen måneder før primærvalgene i delstaten. Avgjørelsen kommer som følge av alvorlige anklager om seksuelle overgrep . Swalwell var en av de fremste kandidatene for det demokratiske partiet i California , og hans tilbaketrekning er et betydelig slag for partiet i forkant av valget.

Bakgrunnen for Swalwells avgjørelse er en artikkel publisert av CNN. Artikkelen inneholdt anklager fra fire kvinner om seksuelle overgrep begått av Swalwell. En av kvinnene, en tidligere medarbeider, hevdet å ha blitt voldtatt av Swalwell i 2024. I tillegg til voldtektsanklagene, ble Swalwell også beskyldt for seksuell trakassering av tre andre kvinner. Disse anklagene har ført til et voldsomt ramaskrik, ikke bare i offentligheten, men også internt i Det demokratiske partiet. Mange fremtredende demokrater har krevd at Swalwell trekker seg fra valgkampen.

Etter at anklagene ble kjent, kollapset angivelig Swalwells valgkampapparat. Over 50 ansatte skal ha sagt opp i protest. Swalwell selv har uttalt at han vil kjempe mot anklagene, men at det er hans personlige kamp, og ikke valgkampens. Han beklager også de feilvurderingene han har gjort i fortiden.

Swalwells tilbaketrekning fra guvernørkampen åpner opp et vakuum i den demokratiske nominasjonen. Den sittende guvernøren, Gavin Newsom, kan ikke stille til gjenvalg etter å ha sittet i to perioder. Primærvalgene i California er planlagt til 2. juni, med det endelige valget 3. november. Etterforskning mot Swalwell er allerede i gang, og det er uklart hvilken rolle han vil spille i politikken fremover, spesielt om han vil fortsette i Kongressen. Situasjonen har skapt stor oppmerksomhet i amerikansk politikk, og mange venter nå spent på å se hvem som vil melde seg på som kandidater for å erstatte Swalwell, og hvordan Det demokratiske partiet vil håndtere konsekvensene av denne hendelsen.

Konsekvensene av disse anklagene og Swalwells tilbaketrekning kan bli store. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke valget, eller hvor stort tapet av en så sterk kandidat vil være for partiet. Dette setter partiet i en ugunstig posisjon før valget. Tidligere guvernørkandidat uttaler at han ikke vil kommentere ytterligere på anklagene som er fremsatt, men at han vil fortsette å jobbe for sine velgere og i kongressen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bieber gjør comeback på Coachella: Fans gleder segJustin Bieber gjør sitt etterlengtede comeback på Coachella-festivalen, etter å ha avbrutt turneen i 2022 på grunn av helseproblemer. Fans fra hele verden, inkludert norske fans, er begeistret og forventer et spektakulært show. Festivalen, som holdes i California, byr på et stjernespekket program og forventes å tiltrekke seg over 125 000 musikkelskere per dag.

Read more »

Spår oljeprisbyks etter Iran-brudd: – Alvorlig utviklingForhandlingsbruddet vil øke og forlenge oljeprissjokket. Men det viktigste blir USA-president Donald Trumps reaksjon, mener analytiker.

Read more »

Liverpool slo tilbake etter kriseukerMohamed Salah og unggutten Rio Ngumoha sørget for en etterlengtet Liverpool-seier. Resultatet var viktig i racet om Champions League-spill.

Read more »

Familiefar frikjent etter to år i varetekt: – Håper min sak kan gi håp til andre«Sees om et par timer» sier familiefaren til barna. Det tar to år før han kommer hjem igjen.

Read more »

Syv måneder etter valget: Ingen felles møterDe rødgrønne partiene samarbeider om landets budsjett, men partilederne deres har ikke hatt et eneste fellesmøte etter valget. Nå må Støre ta grep, mener flere partier.

Read more »

Natasha Lyonne eskortert av fly etter «Euphoria»-premiereSkuespilleren hevder hun ble holdt tilbake av ICE. Skylder på sovemedisin.

Read more »