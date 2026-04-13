Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter anklager om seksuelle overgrep

Demokraten Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter å ha blitt anklaget for seksuelle overgrep. Flere kvinner har stått frem med alvorlige beskyldninger, noe som har ført til press fra partikolleger og et kollaps i hans valgkampapparat. Uttalelsen fra Swalwell viser en splittet holdning mellom å beklage tidligere feil og å kjempe mot anklagene.

Demokraten Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen , ifølge en uttalelse han selv delte på X. Uttalelsen er preget av beklagelse og erkjennelse av feilvurderinger. Swalwell skriver at han dypt beklager overfor sin familie, sine ansatte og velgerne for de feilgrep han har gjort. Samtidig understreker han at han vil kjempe mot de alvorlige, falske anklagene som er rettet mot ham. Dette signaliserer en splittelse mellom å ta ansvar for egne handlinger og å forsvare seg mot det han mener er falske beskyldninger.

Den siste tiden har Swalwell vært gjenstand for sterke anklager om seksuelle overgrep. Disse anklagene har ført til et dramatisk fall i støtten og har fått alvorlige konsekvenser for hans politiske karriere. Tidligere mandag ble det kjent at han trakk seg som guvernørkandidat i California, en beslutning som kommer som følge av de vedvarende anklagene.

Lørdag publiserte CNN en artikkel som inneholdt sterke påstander fra fire kvinner. Disse kvinnene hevdet at Swalwell hadde begått seksuelle overgrep mot dem. En av kvinnene, en tidligere medarbeider, fortalte CNN at hun hadde blitt voldtatt av Swalwell i 2024. I tillegg ble Swalwell anklaget for seksuell trakassering av ytterligere tre kvinner. Disse avsløringene førte til et betydelig press på Swalwell, og flere profilerte demokrater tok til orde for at han burde trekke seg.

De alvorlige anklagene ser ut til å ha hatt en ødeleggende effekt på Swalwells valgkampapparat. CNN rapporterte at apparatet nærmest kollapset etter artikkelen, og over 50 medarbeidere valgte å si opp sine stillinger i protest. Dette vitner om en massiv tillitskrise og en dyp bekymring blant støttespillerne.

I sin uttalelse understreker Swalwell at han vil kjempe mot de alvorlige og falske anklagene. Han poengterer imidlertid at dette er hans egen kamp, og at den ikke skal belaste valgkampen. Denne holdningen indikerer at han erkjenner alvoret i situasjonen, men samtidig ønsker å distansere seg fra den direkte politiske konsekvensen.

I California er Gavin Newsom, en svært populær demokrat, guvernør i dag. Newsom kan ikke stille til gjenvalg, da han sitter i sin andre og siste periode. Han er ofte nevnt som en potensiell presidentkandidat for Demokratene i fremtiden. Denne situasjonen setter fokus på hvilke kandidater som kan overta etter Newsom, og hvordan Demokratene skal håndtere den politiske arven etter ham. Swalwells avgang og de pågående anklagene kaster en skygge over partiet, og skaper en krevende utfordring for Demokratene i California.





Krever utredning av Trumps kognitive helseDemokraten Jamie Raskin krever en omfattende utredning av Donald Trumps kognitive helse. – Glem det, svarer Det hvite hus.

Krever utredning av Trumps kognitive helseDemokraten Jamie Raskin krever en omfattende utredning av Donald Trumps kognitive helse. – Glem det, svarer Det hvite hus.

