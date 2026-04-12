Erik Alfred Tesaker deler sin personlige reise i ny reality-satsing

Oppfinneren Erik Alfred Tesaker åpner seg om sin dramatiske livskrise og deltakelse i «Sistemann ut», og hvordan han fant styrke i kunsten og støtte fra publikum etter å ha mistet alt. Han forteller om den store indre forvandlingen og den nye kursen i livet.

Etter å ha gjennomgått en omfattende personlig reise de siste årene, hvor han har foretatt en dyp indre forvandling og staket ut en ny kurs i livet, er Erik Alfred Tesaker nå klar for å dele sine erfaringer med TV-seerne i en ny reality-satsing. I den fjerde sesongen av «Sistemann ut», som hadde premiere på TVNorge og strømmetjenesten Max torsdag kveld, er den 46 år gamle oppfinneren en av 50 kjente nordmenn som skal bryne seg på en rekke absurde og uventede konkurranser.

Denne deltakelsen markerer en kontrast til tidligere reality-erfaringer, spesielt hans deltakelse i «Farmen kjendis», hvor han opplevde at formatet hadde en mer negativ effekt på deltakerne. Tesaker uttrykker stor begeistring for den nye satsingen, og fremhever det støttende miljøet og den positive atmosfæren som rådet mellom deltakerne, og beskriver det som den beste TV-opplevelsen han har hatt. Han roser produksjonen og kanalen for å skape et miljø som oppmuntrer deltakerne til å utvikle seg som mennesker.\Tesakers positive opplevelse i «Sistemann ut» står i skarp kontrast til de utfordringene han har møtt utenfor TV-skjermen. I 2023 opplevde Tesaker en dramatisk livskrise. Han mistet helsen, ekteskapet, gården, inntekten, karrieren og troen på seg selv. Han beskriver hvordan han «falt sammen» og slet med helseproblemer, samt tap av viktige eiendeler og forhold. Etter å ha forsøkt å finne hjelp i helsevesenet uten hell, isolerte han seg i en fabrikkjeller i to år. Der fordypet han seg i psykologi og brukte tid på selvrefleksjon for å forstå hva han gikk gjennom. Denne perioden i kjelleren ble også starten på en ny kreativ uttrykksform gjennom maling. Kunsten ble et verktøy for å bearbeide de emosjonelle utfordringene han sto overfor, og hjalp ham med å sette ord og bilder på de indre opplevelsene. Han beskriver hvordan smerten og kaoset som en gang dominerte hans indre, gradvis ble omformet til en helingsprosess, og hvordan kunsten ble en viktig del av denne prosessen.\Til tross for åpenheten han nå viser, har Tesaker tidligere slitt med frykten for å eksponere sine innerste tanker. Han har tidligere mottatt hets og hatmeldinger, noe som førte til en intens frykt for å dele personlige ting offentlig. Han forteller om hvordan han har måttet overvinne «freeze»-responsen, en reaksjon fra nervesystemet som forsøker å beskytte ham fra følelser av avvisning og utstøting. Ved å trosse denne frykten og dele sin historie, opplevde han en overveldende respons av varme og støtte fra publikum. Denne positive responsen endret hans verdensbilde og ga ham motet han trengte for å fortsette på sin nye kurs. Tesaker understreker at tilbakemeldingene fra publikum var avgjørende for å gi ham styrke til å gå videre. Han beskriver responsen som en balansering av en indre vekt, der positive tilbakemeldinger veide opp for negative erfaringer. Nå har Tesaker bestemt seg for hva han vil bruke tiden sin på, og han ser fram til fremtiden med fornyet håp og engasjement





