Erika Kirk opplevde nytt skytedrama – kort tid etter at ektemannen ble drept

Erika Kirk, enken etter Charlie Kirk, var til stede under White House Correspondents' Association-middagen da skudd ble avfyrt. Hendelsen skjedde kort tid etter at Donald Trump hadde satt seg til bords. Ingen ble skadet, og en mann er pågrepet.

Erika Kirk s liv har vært preget av tragedie og frykt de siste månedene. Litt over seks måneder er gått siden hennes 31 år gamle ektemann, Charlie Kirk , ble drept i en skyting under et offentlig arrangement ved Utah Valley University.

Lørdag kveld ble Erika selv involvert i et nytt skytedrama, denne gangen under middagen til White House Correspondents' Association på Washington Hilton hotellet. Hendelsen fant sted kort tid etter at tidligere president Donald Trump hadde satt seg til bords på scenen under den årlige og prestisjetunge middagen. Flere skudd ble avfyrt, og panikk brøt ut blant gjestene. Ifølge øyenvitner kastet Erika Kirk seg ned under bordene i ballsalen sammen med mange andre, i et forsøk på å finne dekning.

Bilder og videoer fra hendelsen viser en tydelig preget Erika Kirk, gråtende, bli geleidet ut av salen. Hun uttrykte et ønske om å bare komme seg hjem, noe som ble fanget opp på videoer som raskt spredte seg på sosiale medier. FBI-direktør Kash Patel var blant de som forsøkte å berolige henne i den kaotiske situasjonen. Erika Kirk, nå alenemor til to små barn, har tatt over ledelsen av organisasjonen Turning Point USA etter ektemannens bortgang.

Turning Point USA er en organisasjon som arbeider for å fremme konservative verdier blant unge i USA. For litt over en uke siden trakk hun seg imidlertid fra et planlagt arrangement i Athens, Georgia, hvor hun skulle tale sammen med visepresident JD Vance. Årsaken til avlysningen var alvorlige trusler rettet mot henne, ifølge Turning Point-talsmann Andrew Kolvet. Visepresident Vance bekreftet at han var bekymret for at arrangementet måtte avlyses på grunn av Erika Kirks frykt og urolighet.

Han uttalte dette til studenter ved University of Georgia, ifølge WSB-TV. Denne hendelsen understreker den økende bekymringen for hennes sikkerhet og den konstante trusselen hun lever under. Skytingen under middagen i Washington D.C. kommer i tillegg til denne allerede eksisterende frykten. Amerikanske myndigheter mener at tidligere president Donald Trump sannsynligvis var målet for skytingen.

Cole Tomas Allen, en 31 år gammel lærer, er pågrepet og mistenkt for å ha utført angrepet. Allen ble pågrepet med en hagle, en pistol og flere kniver. Familien til Allen hadde varslet politiet om et manifest han hadde skrevet, bare minutter før han åpnet ild. Manifestet avslører at Allen tydelig uttrykte et ønske om å skade tjenestemenn i Trump-administrasjonen.

Heldigvis ble ingen skadet under skytingen. Etter hendelsen skal Donald Trump ha ønsket å fortsette middagen, men dette ble ikke realisert. Senere holdt han en pressekonferanse hvor han kommenterte hendelsen. Dette var første gang Trump deltok på den tradisjonelle korrespondentmiddagen som sittende president.

Han valgte å boie seg fra arrangementet under sin forrige presidentperiode og også i fjor. Middagen er kjent for å være en anledning for humoristiske innslag rettet mot presidenten og hans politikk, og Trumps deltakelse i år var derfor bemerkelsesverdig





Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump og Melania evakuertPresident Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert etter at skudd ble avfyrt under White House Correspondents' Association-middagen. En mann er pågrepet, og justisministeren lover flere tiltalepunkter.

Read more »

Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump evakuertPresident Donald Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert under middagen til White House Correspondents' Association etter at det ble avfyrt skudd. En person er pågrepet, og Secret Service etterforsker hendelsen.

Read more »

