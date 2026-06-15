Erling Braut Haaland: Klar for VM-drømmen

Norge-stjernen Erling Braut Haaland setter seg ned med TV 2 før VM. Han snakker om forventninger, fokus og evnen til å koble av.

Erling Braut Haaland er mannen som får nordmenn til å drømme. Få dager før VM braker løs i USA, setter han seg ned til et eksklusivt intervju med TV 2.

Bildene av ham fra treningsfeltet, golfbanen og ishockeykampene har gått verden rundt, og skapt en unik stemning rundt Norges deltakelse. Haaland, som har hatt en hektisk sesong med 60 kamper, innrømmer at han har jobbet mot dette øyeblikket siden han ble tatt ut på landslaget i 2019. Jeg tror først og fremst at jeg vil kjenne på en stor lettelse. Dette er det jeg har jobbet for, og det blir stor glede, sier han.

Landslaget har vært i USA i snart to uker, og oppholdet har minnet om en guttetur med mye moro. Men bak de avslappede bildene ligger en målrettet forberedelse. Haaland forklarer at det viktigste har vært å skape overskudd og ikke tenke for mye. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at fokuset til stjernespissen har skrudd seg de siste dagene.

For Erlings del merker man at det skrur seg til. Han hadde sin klart beste trening i går, fortalte Solbakken på en pressekonferanse mens Haaland ble intervjuet i naborommet. Haaland selv legger vekt på å holde hodet kaldt og ikke la nervene ta overhånd. Det handler om å forberede seg som om det er en helt normal kamp.

I et VM gjelder det å fokusere, sier han. Lagkameratene lar seg imponere over hans evne til å koble av og tenke på alt annet enn fotball. Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre mener, synes eller tenker om meg. Det er en god start, sier Haaland, og legger til at dette er en viktig årsak til at han har nådd så langt.

Når han blir spurt om det skjebnesvangre Skottland-tapet på Ullevaal i 2023, avfeier han det som bortkastet tid. Det var en stor skuffelse, men kan vi gjøre noe med det? Nei. Er det noe jeg har tenkt mye på?

Absolutt ikke. Det eneste jeg har tenkt på er VM i USA, og kvalifiseringskampene viste at det gikk bra. Igjen: du må fokusere på ting du kan gjøre noe med, og ikke hva andre mener om deg. Thats it, sier han bestemt.

Nå er fokuset rettet mot å prestere med flagget på brystet. Haaland sammenligner oppholdet med klubb-VM og sier han lever i en boble ti og en halv måned i året. Så langt i USA har det vært uten kjærester og familie, men neste kommer de på besøk noen dager. Likevel understreker han at dynamikken ikke må påvirkes: Disse fire til seks ukene skal du ikke tenke på annet enn å levere på fotballbanen sammen med lagkameratene.

Alle problemer og ting hjemme legger du til side og tar opp igjen etter VM, sier Haaland. Norge møter tøff motstand i VM, men med en spiss i verdensklasse og en klar plan, er håpet om avansement større enn noensinne. Haaland evne til å kombinere avslapning med skjerpet fokus kan bli nøkkelen. Som han selv sier: Det er sånn jeg er skrudd sammen, og det er gjerne derfor jeg har kommet så langt. Nå gjenstår det å se om drømmen blir virkelighet





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