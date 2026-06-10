Erling Braut Haaland poserer i vikingkostyme for Norges VM-debut

Norges Fotballforbund har omfavnet koblingen med den historiske figuren vikingen. Foto-nettstedet PetaPixel spør om dette er tidenes beste lagbilde til et VM. Den britiske avisen The Telegraph beskriver det som ekstraordinært.

Erling Braut Haaland poserer i vikingkostyme for å markere Norges VM-debut etter 28 år. Norges Fotballforbund har omfavnet koblingen med den historiske figuren. Det skal være ingen tvil om norske herrelandslags første VM på 28 år.

Foto-nettstedet PetaPixel spør om dette er tidenes beste lagbilde til et VM. Den britiske avisen The Telegraph beskriver det som ekstraordinært. Utlendinger kjøper det, slik de kan finne på å kjøpe produktene som selges på turistsjappene med troll og flagg i vinduet. Norske supportere skal ro som vikinger på tribunen og håper å gå viralt.

Forbundet inngikk avtale med den britiske fotografen David Yarrow. Det skal være en spesiell atmosfære i VM da norske supporterne synger om vikingblod. Spillerne kjemper hardt på banen, og Haaland skubber vekk motstandernes forsvarere og erobrer målområdene deres. Men vikingene levde harde liv, fjernt fra norske fotballstjerner som tjener astronomiske summer og pakkes inn i bobleplast av sine støtteapparat-hærer.

Heller ikke dagens nordmenn minner noe særlig om vikinger. Kanskje hadde det vært mer presist med en fotoseanse på en oljeplattform? Eller en supportersang om inneklemt fredag





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Erling Braut Haaland Norges Fotballforbund VM Vikingkostyme David Yarrow

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