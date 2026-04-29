Erling Haaland og Sørloth jubler: Fifa øker VM-premier etter langvarig press

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth kan nå juble over positive nyheter fra Fifa etter langvarig press fra flere fotballforbund. Beslutningen ble tatt under Fifa s styremøte i forkant av kongressen i Vancouver, bare 44 dager før VM-starten i USA, Canada og Mexico.

Økningen i premiepenger kommer etter intens press fra flere forbund, spesielt de europeiske forbundene og lagene som spiller i USA. TV 2 har fått vite at Frankrike var en av de første nasjonene som tok initiativ til at Uefa skulle bruke sin innflytelse for å øke premiepengene fra Fifa. Fotballforbundet har ikke vedtatt et endelig VM-budsjett, og dette er utsatt til neste styremøte i mai.

Fifa-president Gianni Infantino uttaler at organisasjonen nå er i sin beste økonomiske posisjon noensinne, noe som gjør det mulig å støtte medlemsforbundene på et historisk nivå. Under press fra flere forbund som fryktet at VM kunne gi dem en økonomisk baksmell, har Infantino nå gitt etter. Minimumsutbetalingen for alle kvalifiserte land økes fra 9 til 10 millioner dollar, mens resterende inntekter skal fordeles tilbake til Fifas 211 medlemsforbund. I tillegg ble det vedtatt flere regelendringer for VM.

Blant annet kan det nå gis rødt kort til spillere som forlater banen i protest mot dommeren. På samme møte ble det også besluttet at USA og Miami skal arrangere sluttspillet i Women’s Champions Cup i 2027. Fifa bekreftet også at presidentvalget i 2027 vil avholdes under neste Fifa-kongress





