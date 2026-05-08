Esalerende spenning i Hormuzstredet: USA og Iran i våpenstilling

USA og Iran er involvert i en farlig eskalering i Hormuzstredet, med gjensidige angrep og anklager. President Donald Trump avviser iranske påstander om skader på amerikanske krigsskip, mens Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen. Begge sider har utført angrep, og situasjonen er fortsatt høyt spenning.

Nyhetsbyrået Reuters meldte om kraftige eksplosjoner på Qeshm-øya i Hormuzstredet og i Bandar Abbas. Luftforsvaret i Teheran ble umiddelbart aktivert, og situasjonen ble beskrevet som høyt eskalert.

Det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået FARS rapporterte at USA hadde beskutt et iransk tankskip, noe som førte til at Iran svarte med missilangrep mot amerikanske mål. Iran hevdet å ha angrepet tre amerikanske krigsskip og påført dem betydelig skade, men USAs president Donald Trump avviste dette på Truth Social. Han skrev at de tre amerikanske destroyerne hadde passert gjennom Hormuzstredet uten skader, mens de iranske angriperne ble fullstendig utslettet.

Trump beskrev angrepene som et «love tap», en vennlig dytt, men advarte samtidig om at Iran ikke er et normalt land. Han påstod at Iran styres av gærninger og at de ville bruke atomvåpen uten å nøle dersom de fikk muligheten. Trump understrekte at USA vil svare enda hardere i framtida dersom ikke Iran inngår en avtale raskt. Iran på sin side anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og beskriver de amerikanske styrkene som en aggressor-, terrorist- og banditthær.

En talsmann for den iranske forsvarsledelsen hevder at USA angrep et iransk oljetankskip nær Jask og et annet fartøy ved Fujairah i De forente arabiske emirater. Iran anklager også USA for å ha utført luftangrep mot sivile områder ved havnen i Khamir, Sirik og på Qeshm-øya i samarbeid med enkelte land i regionen. Kort tid etter midnatt rapporterte Reuters at situasjonen på iranske øyer og kystbyer ved Hormuzstredet var normalisert igjen.

USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM, bekreftet at de amerikanske styrkene hadde angrepet iranske mål i selvforsvar etter et uprovosert iransk angrep mot krigsskipene «USS Truxtun», «USS Rafael Peralta» og «USS Mason». Ifølge CENTCOM skal iranske styrker ha sendt opp flere missiler og droner, samt brukt småbåter, mens de amerikanske destroyerne seilte gjennom det internasjonale farvannet på vei mot Omanbukta. USA svarte med å angripe iranske utskytningsramper for missiler og droner, kommandosentre og overvåkingsanlegg.

Samtidig rapporterer NYT at Iran var nær å godta et forslag for å gjenåpne Hormuzstredet og stanse kamphandlinger i 30 dager mens partene jobber mot en omfattende fredsavtale. Tre anonyme høytstående iranske tjenestemenn siteres på at planen består av tre hovedpunkter





