Escalering i Midtøsten: Netanyahu nevner mål, Trump truer med sivilisasjonskollaps

Økende spenning mellom Iran og USA: Israel retter angrep mot infrastruktur, Trump truer med drastiske tiltak. Utenriksminister Eide advarer om et farlig døgn.

Israel s statsminister nevner jernbaner og broer som mål for angrepene. Disse uttalelsene kommer kort tid før fristen som USAs president Donald Trump har satt for å gjenåpne Hormuzstredet. Dersom en avtale ikke oppnås innen fristen, har Trump truet med at hele den iranske sivilisasjonen vil få alvorlige konsekvenser. Statsminister Netanyahu uttalte i en videouttalelse at angrepene er rettet mot å svekke regimet i Iran, som har styrt landet i 47 år, ikke mot det iranske folk.

Han understreket at målet er å knuse det han omtaler som terrorregimet. Tidligere samme dag meldte anonyme israelske sikkerhetskilder til avisen Times of Israel at det israelske militæret har bombet et titalls viktige broer og jernbanestrekninger inne i Iran. Hensikten skal være å forhindre Revolusjonsgarden i å transportere våpen og annet militært materiell rundt i landet. \Tirsdag ettermiddag kom de første meldingene om at Kharg-øya, Irans største oljeterminal, er under angrep. USAs president Trump uttalte på en pressekonferanse samme dag at absolutt alle iranske broer vil bli lagt i ruiner innen midnatt tirsdag, og at alle kraftverk i Iran vil bli satt ut av drift, bli ødelagt og aldri kunne brukes igjen, skriver The Times. Utenriksminister Espen Barth Eide har reagert sterkt på den eskalerende retorikken. Han beskriver situasjonen som et svært dramatisk og farlig døgn for Midtøsten. Eide er bekymret over truslene fra president Trump om ytterligere eskalering, og Irans varsel om å svare med tilsvarende angrep mot andre land i regionen. Han understreker at mye står på spill, og uttrykker dyp bekymring for at situasjonen kan bli enda verre. Flere internasjonale observatører og analytikere uttrykker også bekymring for den økende spenningen, og advarer om potensialet for en bredere regional konflikt dersom situasjonen fortsetter å eskalere. Fokus rettes nå mot diplomatiske løsninger og de internasjonale anstrengelsene for å dempe spenningen og forhindre ytterligere eskalering.\Den økende spenningen mellom Iran og vestlige land, spesielt USA, har dype røtter i historiske hendelser, politiske motsetninger og økonomiske interesser i regionen. Irans atomprogram, landets støtte til regionale allierte og dets innflytelse i land som Irak, Syria og Libanon har vært sentrale årsaker til bekymring og spenning. USAs sanksjoner mot Iran, som har lammet landets økonomi, har også bidratt til å eskalere konflikten. Hormuzstredet, som er en viktig skipsled for oljetransport, er et sentralt punkt i konflikten. Trusler mot skipsfarten i området har ført til bekymring for global energiforsyning. Diplomatiske kanaler er under press for å finne en fredelig løsning. Internasjonale organisasjoner, inkludert FN, spiller en viktig rolle i forsøkene på å megle og forhindre en bredere konflikt. Samtidig følger verdenssamfunnet nøye med på utviklingen, i frykt for en eskalerende konflikt med potensielt katastrofale konsekvenser for hele regionen og utover





Siste nytt om krigen i MidtøstenEtter at USA og Israel angrep Iran har konflikten i regionen eskalert. Følg VG for løpende oppdateringer om krigen i Midtøsten.

Siste nytt om krigen i MidtøstenEtter at USA og Israel angrep Iran har konflikten i regionen eskalert. Følg VG for løpende oppdateringer om krigen i Midtøsten.

