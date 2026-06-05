Eskalerende situasjon for TV 2-duo i Greensboro før VM

TV 2-profil Marius Skjelbæk og ekspertkommentator Jesper Mathisen ble truet med kniv i en park i Greensboro, USA, hvor Norges fotballandslag forbereder seg på VM. Mannen trodde de filmet ham og eskalerte situasjonen før den ble løst.

I Greensboro , USA, hvor Norges fotballandslag forbereder seg på VM, eskalerte situasjonen plutselig for TV 2 -profilen Marius Skjelbæk og ekspertkommentatoren Jesper Mathisen . De var i en park og skulle lage et innslag for Sportsnyhetene på TV 2 da en mann nærmet seg dem med en kniv.

Mannen trodde de filmet ham, men de hadde bare sittet og ventet på å bli sendt på TV. Skjelbæk så at mannen hadde en kniv og formidlet beskjeden til Mathisen, som husket sikkerhetstips de hadde fått før avreise til USA. Tredjepersonen skal ha kjeftet på mannen og gjort situasjonen verre før den ble løst. Greensboro har en befolkning på 300.000 og har hatt et fall i drapsantallet de siste årene, men situasjonen kan være usikker





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Greensboro TV 2 Marius Skjelbæk Jesper Mathisen Kniv Trusler

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