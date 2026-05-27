Eskild Bakke Olsen, en norsk hockeyspiller, vekker interesse hos NHL-lag ifølge den mest velinformerte journalisten i Canada

Eskild Bakke Olsen, en norsk hockeyspiller som spiller for Linköping, vekker interesse hos NHL-lag ifølge den mest velinformerte journalisten i Canada, Elliotte Friedman. I onsdagens episode av podkasten «32 Thoughts», sier Friedman at det er et par spillere i VM som NHL-klubber nå snuser på, og at en av dem er Bakke Olsen.

Eskild Bakke Olsen , en norsk hockeyspiller som spiller for Linköping , vekker interesse hos NHL -lag ifølge den mest velinformerte journalisten i Canada , Elliotte Friedman . I onsdagens episode av podkasten «32 Thoughts», sier Friedman at det er et par spillere i VM som NHL -klubber nå snuser på, og at en av dem er Bakke Olsen.

Målet hans mot Canada for Norge var faktisk det eneste så langt i turneringen som førte til at Canada lå under i en kamp. Enveis gir NHL-lønn også dersom Olsen ender i reserveligaen AHL, mens toveis gir vesentlig lavere lønn i AHL enn i NHL. Minstelønnen i NHL er 850.000 dollar, i norsk valuta er dette omtrent 7,8 millioner kroner. En typisk AHL-lønn ligger på en tiendedel av dette.

Friedman sier at det er to lag som er interessert i Olsen, og at det er også et kanadisk lag som vurderer ham. Bakke Olsen selv er veldig innstilt på der han er, men har også sagt at man får håpe man skal til NHL en dag. Det er en drøm man har hatt siden man var liten, og nå har han kommet så langt at det er siste målet.

Olsen har gjort to mål og fem poeng på sju kamper så langt i VM. Norge møter torsdag Latvia i kvartfinalen i VM i Sveits. Kampen starter klokken 20.20





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eskild Bakke Olsen NHL Linköping VM Canada Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge NHL-Drømmen Kvartfinalen Latvia Sveits Podkasten «32 Thoughts» Elliotte Friedman Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL New York Rangers Mats Zuccarello Canada For Norge Italia AHL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekspert tror på norsk NHL-eksplosjon etter VM-suksess: – En del som tyder på detFramtredende prestasjoner fra flere norske hockeytalenter under VM gir ekspert troen på en ny norsk storhetstid i NHL.

Read more »

DN: Fred. Olsen (97) går av som styreleder etter 70 årTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Fred. Olsen trekker seg som Bonheur-styrelederDen 97-årige milliardæren trekker seg fra styret etter over 70 år.

Read more »

Fred. Olsen trekker seg etter over 70 år som styreleder i BonheurFred. Olsen trekker seg fra styrelederposisjonen i Bonheur på grunn av en teknisk feil hos dataleverandør, mens MPC Container Ships presenterer tallene for første kvartal med et resultat etter skatt på 41 millioner dollar.

Read more »