Estadio Azteca står for viktige VM-kampan, og den klassiske stadionmet i Mexico City blir nå utsatt for Kona på verdensbasis. Tause myndigheter, renovert tribune, synkende by, løse betongstykker og et synkehull: alt virker til å virke til. Arrangørene holder fast til at alt gjenstår for å stå klart til VM-start. Stadionet vil huse VM-åpningen, og ytterligere fire kamper.

Estadio Azteca , en kjent fotballstadion i Mexico City , vil være vertskap for VM-finalen både i 1970 og 1986, og den avgjørende kampen under VM-turneringen i USA, Mexico og Canada skal bedres der.

Men stadiummet åpner nå for en rekke problemer. Nederst i Mexico City, en av de raskeste synkende byene i verden, er delene av storebyen langefallende med opptil 24 centimeter hvert år når grunnvannet blir pumpet bort fra under de tunge bygningene. Dette gjør at historiske monumenter svelger med fare, og i mars åpnet et enormt synkehull seg nær Estadio Azteca.

Men det er fortsatt uklart om de løse betongstykkene og stadions problemer er direkte sammenhengende, men arrangørene lover at alt kommer til å stå klart til VM-start. Stadionet vil også huse VM-åpningen mellom Mexico og Sør-Afrika, og til sammen fire kamper





Sports Estadio Azteca VM-Finalen Mexico City Kvartfinalen Kona På Verdensbasis Renovert Tribune Slusefeller Slose Betongstolper Tilbakevendende Synkehull

