Estetikkens grenser i møte med fødselsomsorg

En refleksjon rundt debatten om frifødsel, der personlige preferanser og ønske om kontroll utfordrer behovet for medisinsk sikkerhet under fødselsprosessen.

Mine venner vet godt at jeg tidvis prioriterer estetikk over logikk, selv i tilfeller der dette gjør hverdagen noe mer upraktisk enn nødvendig. Det står enhver fritt til å avfeie dette som jåleri, men vi er nå engang skrudd sammen forskjellig, og jeg vegrer meg ofte mot skrikende farger og unødvendig masete lyder i min nærhet. Jeg innleder med dette for å understreke at jeg har en grunnleggende forståelse for at mennesker ønsker å forme sine omgivelser etter egne preferanser.

Dette gjelder særlig i sårbare livsfaser, som for eksempel når en kvinne skal bære frem et barn, med alle de fysiske og emosjonelle påkjenningene det innebærer. Spørsmålet blir imidlertid hvor langt man skal gå i å trumfe nødvendige medisinske rutiner til fordel for egne estetiske eller personlige ønsker. Det skal ikke være alle mulige plasthansker og jordmødre som spør om de kan sjekke meg vaginalt, uttalte danske Cecilie Wittnebel til TV2 i Danmark. Hun har skapt betydelige bølger i samfunnsdebatten etter at Weekendavisen intervjuet henne om konseptet frifødsel, som innebærer å føde uten medisinsk tilstedeværelse. Begge hennes barn har kommet til verden under hennes eget tak, mens hun kun ble akkompagnert av sin partner. Da hun ble utfordret på bakgrunnen for dette drastiske valget, var hun sjelden frittalende om sine motiver. Det var ikke bare en opplysende leseropplevelse; jeg må vel kalle det rystende. Hennes insistering på å fjerne profesjonell bistand for å bevare en form for kontroll eller ro, reiser en rekke etiske dilemmaer om sikkerhet versus selvbestemmelse. Når vi diskuterer fødselsomsorg, må vi balansere individets ønske om en skjermet og rolig opplevelse mot den objektive nødvendigheten av medisinsk beredskap. En fødsel er en biologisk prosess som i de aller fleste tilfeller går bra, men når komplikasjoner oppstår, skjer det ofte med en hastighet som krever umiddelbar intervensjon fra fagfolk. Å velge bort jordmødre fordi man misliker rutinekontroller eller føler seg forstyrret av helsepersonell, representerer en dreining mot en individualisme som kan få fatale konsekvenser. Det er en fare for at jakten på den perfekte, uforstyrrede fødselsopplevelsen overskygger det faktum at medisinsk trygghet er et gode vi har kjempet lenge for å sikre alle kvinner. Diskusjonen om frifødsel bør derfor ikke handle om jåleri eller estetikk, men om hvor grensen går for hva man kan ofre på alteret for det personlige ubehaget, og hvilken risiko samfunnet bør akseptere at den enkelte tar med sitt eget og barnets liv som innsats





