Et lite kommunestyre, store naturinngrep

Debatt om et planlagt datasenter i Sirdal som vil bruke 2 prosent av Norges strøm, og hvordan et kommunestyre med under 1900 innbyggere kan fatte slike vedtak uten konsekvensutredning.

Et lite kommunestyre med under 1900 innbyggere har makt til å beslutte hvordan 2 prosent av Norges kraft skal brukes. Dette er et av de sentrale spørsmålene i debatten om et planlagt datasenter i Sirdal .

Datasenteret, eid av det tyske konsernet GreenScale, forventes å ha en strømkapasitet på 285-300 MW, noe som tilsvarer strømforbruket til 150-170 000 norske husstander. Utbyggingen vil dermed kreve enorme mengder energi, og det stilles spørsmål ved om et så lite lokalsamfunn skal ha avgjørende makt over slike nasjonale ressurser. Kommunestyret i Sirdal stemte enstemmig for datasenteret uten å gjennomføre en konsekvensutredning. Dette til tross for at naboer sendte inn klager, men disse ble avvist fordi de kom for sent.

Statsforvalteren har siden kritisert kommunen for dette og pålagt dem å behandle klagene på nytt. Jussprofessor Ole Kristian Fuchald mener at en konsekvensutredning er nødvendig før saken kan behandles på nytt. Saken har fått oppmerksomhet fordi den kan sette presedens for over 100 andre datasentre som har søkt om å bli bygget i Norge. Bakgrunnen for debatten er Naturavtalen, der Norge har forpliktet seg til å verne 30 prosent av all natur.

I Sirdal er allerede 80-90 prosent av vannkraftpotensialet utbygd, og det er bygget vindkraft i villreinområder. Utbyggingen av datasenteret vil kreve ytterligere kraft, noe som kan føre til behov for 150-180 nye vindmøller i heiene. Dette vil medføre store naturinngrep og støy for lokalbefolkningen, samtidig som gevinsten går til et tysk konsern med interesser i både våpenindustri og Silicon Valley.

Det er også et spørsmål om rettferdighet: mens noen få i bygda tjener på tomtesalg og strømreservasjoner, må resten av regionens strømkunder betale for et verdipapir verdt flere hundre millioner kroner. De 60 fotballbanene som allerede er hogget til datasenteret, er bare en liten del av de totale naturinngrepene som kan komme.

Denne saken er derfor ikke bare lokal, men nasjonal, og den reiser spørsmål om hvordan vi forvalter naturen og ressursene våre i et lite land som allerede har bygd ned mer natur enn noe annet land i Europa





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Datasenter Sirdal Naturinngrep Kommunestyre Kraftforbruk

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