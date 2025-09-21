Etter 49 år fikk søsteren svar: DNA avslørte hvem 'Swamp Mountain Jane Doe' var

Valerie Nagle tilbrakte tiår med å lure på hva som skjedde med søsteren Marion, som forsvant i 1974. DNA-testing avslørte identiteten til levningene funnet i Oregon.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Valerie Nagle tilbrakte tiår med å lure på hva som skjedde med storesøsteren Marion Vinetta Nagle McWhorter (21), som forsvant i Oregon i 1974. Hun søkte i databaser over uidentifiserte personer og sendte DNA til en slektsforskningsside i håp om å finne svar. I juni fikk hun plutselig telefon fra politiet i Oregon .

De spurte om hun ville sammenligne DNA-et sitt med en uløst sak kjent som Swamp Mountain Jane Doe, melder CBS News. DNA-testen bekreftet at levningene av en kvinne funnet ved en bekk i Oregons Central Cascades i 1976 var hennes søster. McWhorter var 21 år da hun sist ble sett på et kjøpesenter i Portland-forstaden Tigard. Hun var eldst av fem søsken, og Nagle var yngst med sine 11 år. Jeg var veldig overrasket over at de ringte, sier 62 år gamle Nagle til Associated Press. Jeg var virkelig glad for at de fant meg gjennom DNA. Årsaken til at politiet tok kontakt var at et søskenbarn av Nagle lastet opp DNA-profilen sin på FamilyTreeDNA. Politiet fikk da opp et treff og klarte å jobbe seg frem til en hypotese om hvem som kunne være i familie med Swamp Mountain Jane Doe. Levningene ble funnet av en mose-samler som oppdaget en hodeskalle og varslet politiet. Etterforskere fant også skjelettdeler, en sko, en lærjakke, et belte med perlework og ødelagte Levi's-jeans. Moren deres var urinnvåner fra Alaska, og søsteren var oppkalt etter en tante som døde på en internatskole for urinnvånere i Alaska i 1940. Nagle sier at søsteren hennes hadde reist fra California til Oregon med en plan om å fortsette videre til Seattle og Alaska. Marion hadde ringt en tante som bodde i Oregon da hun kom dit, men tanten hadde ikke møtt henne på kjøpesenteret i Tigard den dagen hun forsvant i 1974. Nesten tyve år etter at Marion forsvant delte tanten en ny detalj: I telefonsamtalen med tanten hadde Marion sagt at en mann i en hvit pickup-truck hadde tilbudt henne å sitte på. Nagle vet ikke hvorfor det tok nesten tyve år før tanten delte opplysningen. Myndighetene tror ikke at Marion forsvant av egen fri vilje: Denne saken var uløst i 49 år. Det betyr at familiemedlemmer levde og døde uten at de fikk vite hva som skjedde med deres savnede kjære. Hun forsvant trolig ikke frivillig, sier Oregons statlige rettsantropolog Hailey Collord-Stalder i en uttalelse. Dette var en av våre eldste saker hvor vi manglet identitet på levninger. Jeg tror det viser at samme hvor lang tid det går uten at vi finner en død persons identitet, vil vi ikke gi opp forsøket på å finne ut hvem det er, sier hun. Det lokale sherrifkontoret i Linn County jobber fremdeles med å finne ut hva som skjedde, opplyser statspolitiet i Oregon til CBS. Jeg glemte henne aldri, sier søsteren Nagle. Etter funnet av levningene og den påfølgende DNA-matchingen, begynte et nytt kapittel i etterforskningen. Politiet jobber nå for å avdekke årsaken til McWhorters død. Spørsmål om hva som skjedde med Marion er fortsatt uløst, og politiet etterforsker nå potensielle spor og vitneutsagn. Det er spekulasjoner om at hun kan ha blitt offer for en forbrytelse, men politiet utelukker ingen muligheter i sine undersøkelser. Familiens lidelse, etter å ha levd i flere tiår uten å vite hva som skjedde, er nå delvis lindret ved å få bekreftet hva som skjedde med Marion. Valerie Nagle uttrykker lettelse og takknemlighet for at søsteren endelig er funnet og identifisert. Historien fremhever viktigheten av kontinuerlig etterforskning av uløste saker og bruken av moderne teknologi som DNA-testing for å bringe svar til familier som lever i usikkerhet. Saken er også et eksempel på hvordan slektsforskning og DNA-databaser kan brukes til å løse gamle mysterier og gi fred til de berørte. Etter hvert som politiet fortsetter etterforskningen, håper familien å få flere svar om omstendighetene rundt Marians død. Sakens kompleksitet og tidsperspektivet understreker utfordringene som er involvert i å løse gamle forbrytelser, men også viktigheten av å ikke gi opp håpet om å finne sannheten. Denne saken er et sterkt eksempel på hvordan teknologi og dedikasjon kan bidra til å bringe rettferdighet og fred til familier som har lidd i mange år





