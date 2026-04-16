Etter helgens regn: Sommerlige temperaturer på vei til Norge

Meteorologisk institutt melder om en markant væromslag fra og med tirsdag neste uke. Solrike dager med temperaturer opp mot 20 grader er ventet i Sør-Norge, mens Trøndelag også kan oppleve varme vårdager. Værforholdene vil imidlertid snu igjen mot slutten av uken med kjøligere luft og mulige byger.

Etter en helg preget av regn vær i store deler av landet, er det gode nyheter fra Meteorologisk institutt. Fra tirsdag neste uke kan vi forvente en betydelig vær endring som bringer med seg det som kan bli årets første virkelige smak av sommer.

I Oslo og flere andre steder i Sør-Norge kan temperaturen stige til opp mot 20 grader i perioden tirsdag til torsdag. Dette representerer en markant økning fra de mer ustabile forholdene vi har sett i april så langt, hvor man ofte veksler mellom lette vårjakker og behovet for tykkere yttertøy.

Ingrid Opheim Bækkelund ved Meteorologisk institutt bekrefter de positive prognosene for Sør-Norge og legger til at det også er muligheter for temperaturer mellom 15 og 20 grader i Trøndelag.

– Det er en fin start på uken for hele Sør-Norge, sier Bækkelund, og legger til at solen vil merkes godt flere steder.

Selv om det ikke er sikkert at vi offisielt når definisjonen på en sommerdag i april – som i Norden er en dag med en maksimumstemperatur på 20 grader – vil det utvilsomt bli snakk om gode og varme vårdager. Det siste gangen Oslo opplevde over 20 grader i april var i 2020, mens de siste årene har topptemperaturene ligget rundt 18-19 grader.

Bækkelund understreker at det blir spennende å følge med på om 20-gradersgrensen nås.

Dessverre er det imidlertid viktig å merke seg at dette fine været ser ut til å bli kortvarig. Allerede mot neste helg ventes en snuoperasjon. Kaldere luftmasser som trekker inn fra nord vil føre til mer ustabilt vær med byger flere steder, spesielt langs kysten. Oslo-området kan også oppleve enkelte byger. Temperaturen vil fortsatt holde seg på plussiden, men vil falle noe sammenlignet med midt i uken.

Selv om dagtemperaturene holder seg positive, er det fortsatt en reell mulighet for nattefrost. Vi er tross alt fortsatt i april, og med innstrømming av kaldere luft er lave nattetemperaturer ikke uvanlig. Bækkelund nevner at den laveste temperaturen målt i Oslo i april i fjor var 0,7 grader, noe som viser at nattefrosten fortsatt er en faktor å ta hensyn til.

– Så man skal aldri si aldri, sier hun.

Selv om det ikke er umulig med enkelte frostnetter, indikerer de nåværende prognosene ikke snø eller lignende vinterlige forhold. Gjennomsnittstemperaturen i april har nå steget til rundt 9 grader, noe som bidrar til en mer typisk vårfølelse i landet.

Det er likevel klokt å fortsette å følge med på de siste værmeldingene, da aprilværet kan være uforutsigbart, og en dag med sommerlige temperaturer kan fort bli etterfulgt av kjøligere og våtere forhold.





Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droneproduksjon i NorgeStatsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har blitt enige om å intensivere samarbeidet om forsvar og sikkerhet, inkludert droneproduksjon i Norge og utveksling av militær erfaring.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Enken etter Charlie Kirk trakk seg fra arrangement etter truslerErika Kirk, enken etter den drepte aktivisten Charlie Kirk, trakk seg fra et arrangement med USAs visepresident JD Vance på grunn av trusler. Vance kommenterte saken og sa han ikke var bekymret for sin egen sikkerhet. Truslene kommer etter drapet på Charlie Kirk i september, som myndighetene beskriver som politisk motivert.

Read more »

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeid, droneproduksjon i NorgeNorge og Ukraina har signert en felles erklæring om forsterket forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Samarbeidet inkluderer ukrainsk droneproduksjon i Norge og felles utvikling av forsvarsmateriell. Norge vil også dra nytte av ukrainske erfaringer fra frontlinjen for å styrke sitt eget forsvar.

Read more »

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droner produseres i NorgeNorge og Ukraina har inngått et nytt og tettere forsvarssamarbeid, som blant annet innebærer produksjon av ukrainske droner i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj signerte en felles erklæring om forsterket samarbeid, der droner er et sentralt element. Samarbeidet inkluderer også kunnskapsutveksling om moderne krigføring og utvikling av ny forsvarsteknologi.

Read more »

Bibliotektransporten i Norge i krise etter NBTs konkursKonkursen i Norsk bibliotektransport (NBT) setter bokleveranser til bibliotek over hele landet på vent. Ansatte mister jobben, og brukere risikerer manglende tilgang til fjernlån og viktige studiebøker. Både lokale bibliotekledere og Norsk biblioteksforening etterlyser nå en snarlig løsning fra staten for å unngå langvarige konsekvenser for bibliotektilbudet i Norge.

Read more »