Etterforsker Jodel-meldinger i drapssak på Ammerud

Politiet undersøker meldinger på sosiale medier i forbindelse med drapet på en mann i 40-årene på Ammerud. Den siktede mannen i 20-årene er varetektsfengslet, men er foreløpig ikke avhørt.

Etterforskningen etter det tragiske drapet på Ammerud har tatt en ny vending, der politiet nå retter søkelyset mot aktivitet på sosiale medier i forkant av hendelsen. Søndag formiddag rykket nødetatene ut til en privat adresse på Ammerud i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Da politiet ankom stedet, ble en mann i 40-årene erklært død, og kort tid etter ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapet. Saken har rystet lokalsamfunnet, og politiet jobber nå intensivt med å kartlegge relasjonen mellom de to involverte partene.

Sentralt i etterforskningen står nå en rekke meldinger publisert på plattformen Jodel i løpet av helgen. Politiet bekrefter at de har mottatt tips knyttet til disse meldingene, der en anonym bruker hevdet å oppholde seg hjemme hos en tidligere lærer som brukeren rettet sterke anklager mot. I den samme tråden ble brukeren direkte konfrontert med spørsmålet om han hadde tatt livet av læreren sin, et spørsmål som forble ubesvart. Selv om politiet foreløpig ikke kan bekrefte om det er den drapssiktede mannen som står bak innleggene, eller om avdøde faktisk har hatt en lærer-elev-relasjon til siktede, er dette et hovedspor i den videre etterforskningen. Meldingene ble fjernet fra plattformen tirsdag ettermiddag, men politiet har sikret seg dokumentasjon for videre analyse.

Den siktede mannen i 20-årene er foreløpig ikke avhørt, noe som gjør at motivet bak handlingen fortsatt forblir uklart. Politiet har uttrykt et sterkt ønske om å gjennomføre et formelt avhør så snart forholdene ligger til rette for det, men dette har latt vente på seg. Forsvarer Cecilie Nakstad har så langt valgt å ikke kommentere verken Jodel-meldingene eller spørsmålet om klientens straffskyld. Det er imidlertid kjent gjennom rettsdokumenter at den siktede mannen tidligere er straffet for alvorlige trusler. I 2022 ble han dømt for å ha knivtruet en ansatt ved en pizzarestaurant etter en konflikt om betaling. Denne dommen viser en historikk med impulsiv og voldelig adferd, noe som nå inngår som en del av politiets samlede bilde av saken.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud mens etterforskningen pågår for fullt.





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drap Ammerud Politiet Jodel Krim

United States Latest News, United States Headlines

