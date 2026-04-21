Etterforsker sosiale medier etter drap på Ammerud

Politiet undersøker anonyme Jodel-meldinger i forbindelse med drapssaken på Ammerud, hvor en mann i 20-årene er siktet for å ha drept en mann i 40-årene.

Etterforskning en etter det tragiske drapet på Ammerud har tatt en ny vending, der politiet nå retter søkelyset mot aktivitet på sosiale medier. Hendelsen, som fant sted søndag, har rystet lokalsamfunnet dypt, og politiet jobber intenst med å kartlegge relasjonen mellom den siktede mannen i 20-årene og den avdøde mannen i 40-årene. Politiet har tidligere bekreftet at de to kjente hverandre fra før, men detaljene rundt foranledningen til drapet forblir uklare.

Den siktede er foreløpig ikke avhørt, noe som gjør det utfordrende å få et innblikk i hans egen versjon av saken. Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga uttaler at de jobber målrettet for å få gjennomført et avhør så snart som mulig for å kunne kaste lys over de faktiske forholdene rundt hendelsen.

Sentralt i politiets etterforskning står nå en rekke meldinger på den anonyme sosiale plattformen Jodel. Disse meldingene ble publisert i løpet av helgen, og politiet bekrefter at de behandler innholdet som en del av tipsmengden de har mottatt i saken. I en av de aktuelle meldingstrådene beskriver en anonym bruker at vedkommende befinner seg på Ammerud, i boligen til en tidligere lærer, og retter samtidig alvorlige anklager mot denne personen. Da andre brukere i tråden konfronterte vedkommende med spørsmål om et eventuelt drap, forble disse spørsmålene stående ubesvart.

Det er foreløpig ikke fastslått hvem som står bak Jodel-innleggene, eller om det faktisk er en relasjon mellom siktede og avdøde som lærer og elev, men politiet etterforsker nå sammenhengen mellom disse digitale sporene og selve drapshandlingen. Meldingene ble fjernet fra plattformen tirsdag ettermiddag.

Bakgrunnen til den siktede mannen tegner et bekymringsfullt bilde. Det er kjent at mannen tidligere har blitt dømt for alvorlige voldelige handlinger. I en dom fra Oslo tingrett i 2022 fremkommer det at han utførte drapstrusler mot en ansatt ved et pizzarestaurant etter en konflikt knyttet til en taxiregning. Ifølge domsbeskrivelsen eskalerte situasjonen raskt da mannen forlot stedet, hentet to kjøkkenkniver i sitt eget hjem og returnerte for å true den ansatte.

Denne historikken med impulsivitet og bruk av våpen utgjør nå en viktig del av politiets vurderinger i den pågående drapssaken. Forsvarer Cecilie Nakstad har så langt valgt å ikke kommentere innholdet i Jodel-meldingene eller spørsmål knyttet til klientens erkjennelse av straffskyld. Den siktede ble mandag varetektsfengslet i fire uker mens etterforskningen fortsetter med full styrke for å avdekke det endelige motivet bak det tragiske dødsfallet på Ammerud.





