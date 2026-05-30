Etterordet som hest om natta: Ei reise i Amina Cains forfattarskap

Ein personleg refleksjon over skriveprosessen og litteraturen til Amina Cain, inspirert av eit essay om Marie NDiaye.

Eg har i fleire dagar hatt Ein hest om natta liggande open ved sida av tastaturet mitt, tastaturet som eg har prøvd å skrive denne teksten på, på den sida der det handlar om ei bok av Marie NDiaye.

Det er eit av dei minste essaya eg nokosinne har lese, i storleik er det på litt mindre enn éi side, og opninga på essayet er slik: Las ferdig NDiayes Tous mes amies (Alle venane mine). For ei merkeleg bok. Det held fram med denne setninga: Kva er det i litteraturen hennar som tiltalar meg. Setninga endar med punktum, ikkje spørjeteikn.

Neste setning: Førestillingsevna hennar er utruleg. Og humoren. Om eg berre kunne ha late dette stå som mitt eige etterord om Amina Cain, hadde alt vore perfekt, eigentleg. Mens eg, i fleire dagar, altså, prøver å skrive dette etterordet, svevar medvitet mitt som eit spøkelse over den eine sida om Marie NDiaye.

Kva er det som tiltalar meg med Amina Cain? spør spøkelsesmedvitet mitt, og svarer: Førestillingsevna hennar er utruleg. Og humoren. Neste setning i essayet om NDiaye: Ho tar verkeleg skrittet heilt ut og kjem ut på den andre sida. Nettopp! glitrar spøkelsesmedvitet mitt, altså det medvitet som ikkje sit her og skriv dette, men det som berre svevar over den sida: Det same gjer Amina Cain.

Spøkelsesmedvitet og medvitet mitt glir saman igjen. Eg veit no kva eg må gjere for å kunne skrive dette etterordet. Eg må starte med å seie at eg har i fleire dagar hatt Ein hest om natta liggande open ved sida av tastaturet mitt, tastaturet som eg har prøvd å skrive dette på. Det er som om eg håpar at etterordet, som hesten, skal springe ut av boka av seg sjølv.

Men kva er eigentleg ein hest om natta? For Amina Cain er det eit bilde på noko som kjem uventa, noko som rører seg i mørket og skapar ei spenning mellom det kjende og det ukjende. I boka hennar, som er ei samling av korte, intense tekstar, utforskar ho grensene mellom draume og røyndom, mellom det som er sagt og det som blir liggjande usagt. Kvar setning er som eit lite dikt, tett og presist, og likevel opent for tolking.

Humoren ligg ofte i det absurde, i dei små forskyvingane som gjer at lesaren må stoppe opp og le, eller i det minste smile, før ho fortset. Det er denne humoren som gjer at teksten ikkje blir for tung, sjølv når temaet er alvorleg. Eg tenkjer på dette når eg sit her og prøver å skrive. For å skrive eit etterord må ein først ha lese, og lesinga er ei reise inn i ein annan sitt medvit.

Eg har lese Amina Cain mange gonger, og kvar gong finn eg noko nytt. Det er som om bøkene hennar forandrar seg litt kvar gong ein opnar dei, akkurat som ein hest om natta ikkje er den same frå eit augeblink til det neste. Eg håpar at dette etterordet, når det endeleg er ferdig, vil fange noko av den rørsla, den uventa skjønnheita, og den stille humoren som pregar forfattarskapen hennar.

For det er det som gjer at eg blir verande i bøkene hennar, at eg vil skrive om dei, og at eg no, i denne teksten, prøver å formidle noko av det same til deg som les





