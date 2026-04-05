Ettersøkte Marco Mazzarella pågrepet på Amalfikysten

En av Italias mest ettersøkte kriminelle, Marco Mazzarella, pågrepet på Amalfikysten. Han er mistenkt for drap og ledet en beryktet Camorra-klan.

Hør saken i kortversjon. Oppsummeringen er utarbeidet ved hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. En av Italias mest ettersøkt e kriminelle, Marco Mazzarella, er pågrepet på Amalfikysten. Han hadde vært på rømmen siden januar i fjor. Mazzarella, som er anklaget for alvorlige forbrytelser, inkludert drap, ble pågrepet fredag i en luksusvilla.

Pågripelsen av Mazzarella er et betydelig slag mot den organiserte kriminaliteten i Italia, spesielt mot Mazzarella-klanen, en beryktet gruppe tilknyttet Camorra-mafiaen i Napoli. Han skal ha oppholdt seg på en luksusresort som kostet rundt 1000 euro natten. På stedet fant politiet en rekke bevis, inkludert tre luksusklokker, 20 000 euro i kontanter, falske dokumenter, smarttelefoner og dokumenter som angivelig kan knyttes til regnskap. Dette tyder på en omfattende kriminell virksomhet og en høy levestandard til tross for at han var ettersøkt. Operasjonen for å pågripe Mazzarella var omfattende og involverte tungt bevæpnede politistyrker, støtte fra luftforsvaret og overvåkning fra kystvaktens patruljebåter i farvannene rundt villaen. Dette viser alvoret i saken og politiets besluttsomhet for å pågripe en så ettertraktet person. Mazzarella er en fremtredende figur innenfor den beryktede Mazzarella-klanen, en av de mest brutale og innflytelsesrike klanene i Camorra-nettverket. Han er ifølge italienske myndigheter en sentral leder i klanen, og hans pågripelse er derfor et stort tap for den organiserte kriminaliteten i Napoli-regionen. Han er siktet for drapet på Antonio Maione i år 2000. Det er viktig å merke seg at Mazzarella-klanen er involvert i en rekke alvorlige kriminelle aktiviteter, inkludert narkotikasmugling, våpensmugling, pengeutpressing og seddelforfalskning. Klanens aktiviteter har hatt en ødeleggende effekt på lokalsamfunnet og bidratt til en atmosfære av frykt og vold. Etter pågripelsen ble det klart at Mazzarella ikke ytet motstand, men ble arrestert uten problemer. Pågripelsen av Mazzarella har blitt hyllet av italienske politikere og myndigheter. Prefekten i Napoli, Michele di Bari, beskrev operasjonen som en stor suksess for etterforskningen, og understreket at den bidrar til å gjenopprette innbyggernes følelse av trygghet og lovlydighet. Uttalelsen fra prefekten gjenspeiler betydningen av pågripelsen for å bekjempe kriminalitet og gjenopprette tilliten til rettsvesenet og politiet. Pågripelsen sender også et sterkt signal om at myndighetene er fast bestemt på å ta opp kampen mot organisert kriminalitet





Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Les mer »