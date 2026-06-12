EU enighet om nye regler for flypassasjerers rettigheter

Etter mange år med strid har EU-landene kommet til enighet om oppdaterte regler for rettigheter til flypassasjerer. Kompromissteksten innebærer blant annet videreføring av tretimersgrense for refusjon ved forsinkelse, enklere kravveie for kompensasjon og forbud mot avgift ved feilaktig nettboking. Selskaper må tydelig merke pris med og uten håndbagasje, og ekstra betaling for voksne som må sitte ved barn under 14 år forbys. Regelen vil bli vedtatt i Europaparlamentet før den formelt godkjennes av medlemslandene og trer i kraft.

EU har enighet om nye regler for flypassasjerers rettigheter etter flere års forhandlinger. Den endelige teksten, som ble formulert like før fristens utløp av ambassadører fra medlemslandene, inneholder flere kompromisser.

Blant annet blir tretimersregelen for refusjon ved forsinkelser videreført, ikke utvidet til fire timer som enkelte land ønsket. Det skal være lettere å fremme krav om kompensasjon, og det innføres forbud mot avgift ved tastefeil under nettboking. Tysklands justisminister Stefanie Hubig sier forbrukerne styrkes gjennom bedre mulighet for å sammenligne flypriser og inkludert bagasje.

Selskaper må nå tydelig merke kostnad for kabinbagasje, og det blir forbudt å kreve ekstra betaling for en voksen som må sitte ved siden av barn under 14 år. Teksten vil trolig vedtas i Europaparlamentet mandag, deretter godkjennes av medlemslandene før den trer i kraft. Pengesummen for kompensasjon forblir uendret mellom 250 og 600 euro avhengig av flydistanse





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flypassasjerrettigheter EU Kompensasjon Forsinkelse Bagasje

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oracle slår med rekordomsetning, mens oljeprisen stiger etter Trump-meldingerOracle leverte rekordhøy omsetning i fjerdekvartalet drevet av sterk vekst innen skytjenester. Inntekter fra programvare falt derimot. Oljeprisen steg etter at president Donald Trump sa at USA vil angripe Iran veldig hardt. Oslo Børs ended ned, mens Kongsberg trakk seg etter kapitalmarkedsdag. Telenor sluker bredbåndselskapet Enivest.

Read more »

Hegseth kunngjør nattens amerikanske bombeangrep mot Iran etter direkte konfrontasjonForsvarsminister Pete Hegseth har ansatt at USA kommer til å iverksette bombinger av viktige iranske anlegg i natten. Dette kommer etter at begge landene har utvekslet angrep tidligere på natten, ettersom president Trump påsto at et amerikansk helikopter ble skutt ned av iranske styrker. Trump har同时也 vekslet mellom trusler og håp om en avtale, mens Iran fastslår at de er forberedt på nytt amerikansk angrep og vil slå tilbake mot amerikanske interesser. Våpenhvileavtalen i april er ytterligere satt på prøve.

Read more »

Store selskaper med store donasjoner til Trump-ballsalprosjekt får nye kontrakter for over 50 milliarder dollarEn analyse fra den amerikanske ideelle organisasjonen Public Citizen viser at en rekke store selskaper som har bidratt økonomisk til president Donald Trumps ballsalprosjekt i Det hvite hus, har samtidig mottatt nye eller utvidede føderale kontrakter for mer enn 50 milliarder dollar de siste seks månedene.

Read more »

Norske selskaper skal nå vite hva det vil koste å være Diss korrupsjon i utlandet

Read more »