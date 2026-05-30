EU er bekymret for en langvarig prissjokk på olje og gass

EU-kommisjonen har foreslått en ny politikk som krever at olje-, gass- og kullselskaper måle, rapportere og kutte metanutslipp. Dette har ført til bekymring fra Norge og USA, som mener at politikken kan føre til en selvpåført energikrise.

EU er bekymret for at en ny klimapolitikk kan føre til en langvarig prissjokk på olje og gass. Norge og USA har advart om at denne politikken kan føre til en selvpåført energikrise .

Politikken krever at olje-, gass- og kullselskaper måle, rapportere og kutte metanutslipp. Metan er en svært potent klimagass hvis den lekker ut i atmosfæren. I løpet av de 20 første årene etter utslipp skaper metan 80 ganger mer global oppvarming enn CO2. De fleste av EUs gassimporter kan falle utenfor det som er godkjent i metanforordningen fra 2027.

EU-kommisjonen vil gi produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer. Dette vil gjøre det mulig for produsentene å kutte metanutslipp uten å risikere sanksjoner. Regjeringen i Norge er bekymret for at politikken kan føre til en reduksjon i gassleveranser og økning i utslipp av klimagasser. De mener at politikken kan føre til en økning i utslipp fra skipsfart og et høyere krav til vedlikeholdsarbeid.

Norge vurderer fremdeles om metanforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Høyesterett skal ta endelig stilling til dette spørsmålet i oktober





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Klimapolitikk Metanforordningen Olje Gass Kullselskaper Selvpåført Energikrise Norge USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Er dette den nye superduoen i norsk politikk?En politisk romanse mellom Ap og Frp tok Stortinget på senga. Var det en «one-night stand» eller noe som kan vare?

Read more »

Varteressian advarer: Norge er et utenforland i EU-utviklingenMaria Varteressian trekker seg som EØS-general og rivaliserer utenriksdepartementet. Hun mener norsk energipolitikk står i fare fordi EØS-avtalen ikke lenger er nok, og at Norge må ha innflytelse på EU's energimarkedspakker. Hun advarer mot å avvise rettsakter som vil hemme norsk industris adgang til EU-markedet.

Read more »

Værskifte i Europa: Norge slipper unna hetebølgenMeteorolog Ingrid Opheim Bækkelund sier at høytrykket som har gitt varmerekorder i Europa erstattes av lavtrykk med regn og kjøligere luft. For Norge betyr dette lite, og det er ikke farevarsel for hetebølge. I Sør-Norge blir det skyet og regn, mens Nord-Norge får varmere luft.

Read more »

EU-kommi­sjonen vil lempe på utslipps­regler for olje og gass etter norsk pressBeslutningen kommer etter samlet press fra USA, Norge og petroleumssektoren.

Read more »