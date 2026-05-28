Nye EU-regler setter en stopper for engangsposer med fargerike smaksgivere. Miljøbevegelsen jubler, mens restaurantbransjen frykter ekstra arbeid og hygieneproblemer. Norge følger utviklingen og skal implementere de samme reglene.

Et nytt EU-direktiv setter en endelig stopper for de velkjente engangspakkene av plast for smaksgivere som ketchup, majones, sennep og eddik. Dette leder til en betydelig endring i serverings- og matvarebransjen, der små fargerike plastposer historisk har vært en standard.

Miljøorganisasjoner og grønnepartier møter forbudet med stor begeistring, mens restaurant- og reiselivsbransjen uttrykker bekymring for økt arbeid og hygieneproblemer. I land som Spania trer forbudet allerede i kraft fra 12. august i år, noe som har satt i gang en omstilling i hotell- og restaurantnæringen der. For å redusere plastavfallet skal det innføres strengere regler for emballasje, og målet er å gå bort fra bruk-og-kast-mentaliteten mer over mot sirkulære systemer.

I Norge følges utviklingen tett av Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, som Jobber med å implementere EUs emballasjeforordning. De norske myndighetene understreker at enorme mengder engangsplast kan erstattes med ombrukbare løsninger, og miljøorganisasjoner krever at Norge innfører reglene raskt og tøft. MDG mener Norge bør gå foran og fase ut alt unødvendig engangsplast, og peker på at dispenser eller gjenbrukbare glassflasker vil være en enkel og effektiv erstatning.

Bransjen derimot frykter at uten små porsjonspakninger kan det oppstå hygieneproblemer og "kliss" på bordene. EU-reglene tillater imidlertid fortsatt forpakninger av papir eller biologisk nedbrytbare materialer i enkelte tilfeller. Sannsynligvis vil fremtidens serveringer i stedet bruke faste dispensere, tradisjonelle oljeflasker eller gjenbrukbare glass som servitørene tar med seg. Slike endringer er ikke uten presedens; feriemål som Mallorca og Ibiza har allerede innført totalforbud mot engangsplast i多种 former, inkludert sugerør, bestikk og kaffekapsler.

Denne utviklingen viser en tydelig trend mot mindre plastavfall i serveringsbransjen. Kilder: Flysmart24, Miljødepartementet, Miljødirektoratet, MDG og Framtiden i våre hender.





