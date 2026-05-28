EU forbyr ketchupposer og andre små plastpakker

EU-direktiv forbyr små plastemballasjer for ketchup, majones og andre sauser. Miljøorganisasjoner jubler, men restaurantbransjen frykter hygieneproblemer og merarbeid. Norge ligger etter med innføringen, men må trolig følge etter.

Et nytt EU-direktiv setter en endelig stopper for de velkjente engangspakkene. Miljø organisasjoner jubler, mens restaurantbransjen frykter merarbeid og hygieneproblemer. Ketchupposer , majonespakker og andre små plastemballasjer for flytende smakstilsetninger blir forbudt i EU.

For land som Spania inntreffer forbudet allerede 12. august i år, og her har hotell- og restaurantnæringen allerede startet omstillingen, skriver Flysmart24. Målet er å strupe plastavfallet og tvinge serveringssteder over på mer bærekraftige løsninger. Norge er ikke akkurat kjappe på labben når det kommer til innføring av de ulike rettsaktene og direktivene fra Brussel.

Mange rettsakter har ligget på vent i årevis, og det berømte etterslepet er nå på 565 rettsakter, ifølge Utenriksdepartementet, godt over den magiske grensen på 500 rettsakter. Det blir stadig dyrere for oss å ikke få ned etterslepet, har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tidligere uttalt. Men selv om Norge ikke er medlem av EU, vil vi trolig måtte følge direktivet gjennom EØS-avtalen.

Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har lenge jobbet aktivt med å implementere EUs ambisiøse regelverk for emballasje og emballasjeavfall (PPWR). Formålet er å redusere mengden unødvendig engangsemballasje drastisk innen de neste årene. Det kastes enorme mengder engangsplast som enkelt kan erstattes med ombrukbare løsninger, påpekes det fra norske miljømyndigheter. Regelverket skal sikre at vi går bort fra bruk-og-kast-mentaliteten og over til sirkulære systemer der emballasje enten brukes på nytt eller brytes ned på en forsvarlig måte.

Miljøorganisasjoner som Framtiden i våre hender og Miljøpartiet De Grønne (MDG) jubler over forbudet. Tale Hungnes, leder i Framtiden i våre hender, mener det er sløvt hvor lenge vi har latt bruk-og-kast få lov til å regjere. Ketchupposer som blir søppel etter to sekunder, er et symbol på hvor sløvt vi har latt bruk-og-kast få lov til å regjere. Det er både bra og på tide at det endelig blir tatt tak i, skriver hun i en e-post til Nettavisen.

Hun følger opp med: Altfor lenge har ansvaret for plastberget blitt skjøvet over på vanlige folk. Nå legger EU regningen der den hører hjemme, hos dem som tjener penger på å pakke alt inn i engangsplast, på miljøets bekostning. MDG har lenge ment at Norge bør gå i bresjen for å fase ut all unødvendig engangsplast så raskt som overhodet mulig. Men ikke alle er like begeistret.

Stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen (Frp) kaller forbudet et idiotisk symboltiltak som kun vil føre til mindre hygiene, mer søl og større problemer for restaurant- og servicebransjen. Når bransjen selv går ut og kritiserer tiltaket burde det ringe en bjelle, sier Sivertsen til Nettavisen. Han mener Frp er det eneste alternativet til dagens symbolske klimapolitikk. Vi vil føre en klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp, men som ikke plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskaping, sier Sivertsen.

Restaurant- og reiselivsbransjen, spesielt i Spania, frykter at de nye reglene vil skape betydelige utfordringer i hverdagen. Mange restauranteiere er bekymret for at porsjonspakker i gjenbruksbeholdere vil føre til mer kliss og søl på bordene, samt økt arbeidsbelastning for de ansatte som må fylle på og vaske beholderne. De etterlyser praktiske alternativer som ikke går på bekostning av hygiene og effektivitet.

Samtidig påpeker miljøorganisasjonene at det finnes gode løsninger, som doseringspumper eller gjenbruksbeholdere med porsjonskontroll, og at overgangen vil være gunstig for miljøet på lang sikt. Diskusjonen belyser den evige spenningen mellom miljøhensyn og praktisk gjennomførbarhet i hverdagen





