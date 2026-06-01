EU-forhandlinger om returforordning åpner for asylsentre i tredjelande

Utenrikspolitikk / Migrasjon News

📆6/1/2026 5:05 PM
📰Aftenposten
Den såkalte returforordningen, del av EUs store asylumpakke, skal gjøre det enklere å returnere asylsøkere med avslag. Mens Europaparlamentet ønsker lynrask implementasjon, ønsker medlemslandene en toårsovergang. Usikkerheten har fått en gruppe land til å etablere egne retursentre i samarbeid med aktører som Kazakhstan.

Nye regler fra European Union åpner for muligheten til å etablere asylsentre i land utenfor EU-grenser. Disse endringene underbygger den brede internasjonale debatten om migrasjonspolitikk og returprosesser.

Formålet med forordningen er å skape en mer konsekvent og effektiv håndtering av asylsøkere som har mottatt endelig avslag. Denne normative rammen er en integrert del av EUs større asylumpakke, som planlegges å tre i kraft den 12. juni. På grunn av Norges tilknytning til Schengen-avtalen vil bestemmelsene også gjelde i Norge, noe som har betydning for hele nordiske regionen.

En kritisk forhandlingsrunde er planlagt på mandag kveld, der både Europaparlamentet og Ministerrådet, som representerer alle 27 medlemslandene, vil forsøke å nå enighet om den såkalte returforordningen. Denne spesifikke forordningen skal regulere prosessen for å sikre at personer som ikke får asyl, returnerer til sitt opprinnelige land. I mai utløste uenigheter om gjennomføringstidspunktet en stopper i forhandlingene. Europaparlamentet krever at reglene umiddelbart blir gjeldende.

I motsetning til dette foreslår Ministerrådet en lengre overgangsperiode på to år, noe som har skapt et skille mellom den lovgivende og den utøvende makten i unionen. En gruppe med land, deramong Netherlands, Austria, Denmark og Germany, har imidlertid tatt et konkret skritt for å initiere etablering av sentre for retur utenfor EU. I henhold til offentlige rapporter har disse landene heldøgns samtaler med et utvalg potensielle partnerland.

Blant de nevnte landene er Kasakhstan og Usbekistan, som begge er sentralasiatiske republikker med erfaring med å håndtere migrasjonsstrømmer. Dagens situasjon viser at bare omtrent 20 prosent av asylsøkerne som får avslag, faktisk returnerer til hjemlandet. Den manglende effektiviteten i returprosessen har vært et bærende argument for å innføre strukturerte løsninger, inkludert eksternetablering av retursentre

Tidligere EØS-general advarer om at avtalen ikke er nokTidligere EØS-general advarer om at avtalen ikke er nokTenk om vi kunne styrt hele EUs energipolitikk fra innsiden, med norsk energikommissær, sier Maria Varteressian.
