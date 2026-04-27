EU godkjenner 90 milliarder euro-lån til Ukraina og ny sanksjonspakke mot Russland

EU-landene har enstemmig vedtatt et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en omfattende 20. sanksjonspakke mot Russland. Beslutningen ble tatt etter at Ungarns motstand ble overvunnet, og pengene skal brukes til å støtte Ukrainas økonomi og forsvarsindustri. Samtidig skærper EU sanksjonene mot Russland innenfor energi, finans og handel.

EU-landene har nå gitt endelig godkjenning til både et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en omfattende 20. sanksjonspakke mot Russland . Beslutningen ble tatt under et uformelt toppmøte på Kypros, hvor medlemslandene enstemmig vedtok begge pakkene etter at Ungarns motstand ble overvunnet.

Viktor Orbáns blokkade fra det forrige toppmøtet i mars ble løst etter at opposisjonskandidaten Peter Magyar vant valget, og Ukraina også bidro med å reparere oljerøret Druzhba, som leverer russisk olje til Ungarn. Lånet på 90 milliarder euro skal begynne å utbetales i andre kvartal 2026 og vil dekke både akutte budsjettbehov og investeringer i Ukrainas forsvarsindustri.

Omtrent 30 milliarder euro går til makroøkonomisk støtte for å sikre lønninger, pensjoner og offentlige tjenester som skoler og sykehus, mens rundt 60 milliarder euro skal styrke forsvarsindustrien, inkludert innkjøp av militært materiell. Midlene kan også brukes til å kjøpe forsvarsutstyr fra EU-, EØS-land og tredjeland med avtaler med EU. Finansminister Makis Keravnos fra Kypros understreker at EU står fast i sin støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også uttrykt takknemlighet for lånet, som han beskriver som en viktig dag for Ukrainas forsvar og relasjon til EU. Samtidig har EU vedtatt sin 20. sanksjonspakke mot Russland, som omfatter omfattende restriksjoner innenfor energi, finans, handel og propaganda. Blant de nye tiltakene er at 36 nye aktører i Russlands energisektor blir lagt på sanksjonslisten, og at 632 fartøy rammes av havneforbud og tjenesteforbud.

EU innfører også forbud mot vedlikehold av russiske tankskip som transporterer flytende naturgass (LNG), og åpner for å avslutte kontrakter ved LNG-terminaler. Disse sanksjonene er en del av EUs fortsatte innsats for å begrense Russlands økonomi og støtte til Ukraina i den pågående konflikten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dronevrak funnet i Romania etter russiske angrep mot UkrainaVrakdeler fra en drone er funnet i Romania etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina. Hendelsen har ført til skader på eiendom og utløst fordømmelse fra rumenske myndigheter, som nå forbereder seg på å implementere et nytt antidronesystem.

Read more »

Russisk Dronedeler Funnet i Romania Etter Angrep på UkrainaVrakdeler fra en russisk drone har blitt funnet i Galati, Romania, etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina. Hendelsen har ført til skader på eiendom, evakuering av et område og sterk fordømmelse fra rumenske myndigheter. Romania forbereder seg på å implementere et nytt antidronesystem.

Read more »

EU gir Ukraina 90 milliarder euro i lån og innfører nye sanksjoner mot RusslandEU-landene har enstemmig vedtatt et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en omfattende sanksjonspakke mot Russland etter at Ungarn opphevet sin blokkering. Lånet skal dekke både akutte behov og investeringer i forsvarsindustrien, mens sanksjonene er rettet mot flere sektorer i Russland.

Read more »

EU gir Ukraina 90 milliarder euro i lån og innfører nye sanksjoner mot RusslandEU-landene har enstemmig vedtatt et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en omfattende sanksjonspakke mot Russland etter at Ungarn opphevet sin blokkering. Lånet skal dekke både akutte behov og investeringer i forsvarsindustrien.

Read more »

Ukraina-erfaringen: Avhengighet av utenlandsk teknologi truer nasjonal sikkerhetEn analyse av Ukrainas erfaringer med avhengighet av utenlandske teknologiselskaper, spesielt Starlink, og paralleller til Norges situasjon. Artikkelen argumenterer for behovet for en plan B og økt digital suverenitet.

Read more »

EU gir Ukraina 90 milliarder euro i lån og innfører nye sanksjoner mot RusslandEU-landene har enstemmig vedtatt et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en omfattende sanksjonspakke mot Russland etter at Ungarn opphevet sin blokkering. Lånet skal dekke både akutte behov og investeringer i forsvarsindustrien.

Read more »