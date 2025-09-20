EU innfører nye sanksjoner mot Russland – målretter kryptovaluta og energisektoren

EU har annonsert en ny sanksjonspakke mot Russland, som inkluderer restriksjoner på kryptovalutaer, importforbud på LNG og ytterligere tiltak rettet mot energisektoren. Pakken er en respons på Russlands krigføring i Ukraina og er ment å begrense landets evne til å finansiere krigen og omgå eksisterende sanksjoner.

Lytt til saken – Ettersom unndragelsestaktikkene blir mer sofistikerte, vil sanksjonene tilpasse seg for å holde seg i forkant, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fredag. I sin 19. sanksjonspakke mot Russland , rammes kryptovaluta-plattformer og transaksjoner med digitale valutaer for første gang. Hun kunngjorde at EU nå innfører restriksjoner på transaksjoner i kryptovalutaer og mot kryptoplattformer som del av kampen mot russiske forsøk på å omgå sanksjonene.

Sanksjonspakken inneholder også forbud mot import av russisk flytende naturgass (LNG) til europeiske markeder. De nye sanksjonene rammer også Russlands energisektor hardt. Pristak på råolje senkes til 47,6 dollar per fat, og 118 nye skip fra Russlands «skyggeflåte» blir sanksjonert. Totalt er nå over 560 fartøy på EUs sanksjonsliste. Store energiselskaper som Rosneft og Gazpromneft får fullstendig transaksjonsforbud. – Det er på tide å skru av kranen, sa von der Leyen ifølge en pressemelding fra EU-kommisjonen. Hun pekte på at Russland den siste måneden har gjennomført noen av de største drone- og missilangrepene mot Ukraina siden krigen startet. Russiske droner har også krenket EUs luftrom i Polen og Romania. EU setter også transaksjonsforbud mot flere russiske banker og banker i tredjeland. Von der Leyen sa at Russlands oljeinntekter i Europa har falt med 90 prosent på tre år. – Vi vet at sanksjonene våre er et effektivt verktøy for økonomisk press. Og vi vil fortsette å bruke dem til Russland kommer til forhandlingsbordet med Ukraina for en rettferdig og varig fred, sa hun. De nye sanksjonene fra EU representerer en betydelig eskalering av det økonomiske presset mot Russland, med fokus på å begrense deres evne til å finansiere krigen i Ukraina og omgå eksisterende restriksjoner. Denne pakken viser en fornyet innsats for å adressere de sofistikerte strategiene som Russland bruker for å omgå sanksjoner, inkludert bruk av kryptovalutaer og skyggeflåter. Implementeringen av sanksjonene vil kreve tett koordinering mellom EU-medlemslandene og samarbeidspartnere for å sikre effektiv håndheving og minimere muligheten for omgåelse. Sanksjonene mot kryptovalutaer er spesielt viktige ettersom de tar sikte på å kutte finansieringskilder som Russland kan bruke for å støtte krigen. Kryptovaluta har blitt brukt til å omgå tradisjonelle finansielle kanaler og skjule transaksjoner, noe som gjør det til et attraktivt middel for Russland. Ved å innføre restriksjoner på kryptovaluta-plattformer og transaksjoner, håper EU å redusere Russlands tilgang til finansielle ressurser. Forbudet mot import av russisk LNG er et annet viktig tiltak som tar sikte på å redusere Russlands energitilgang til Europa. LNG har vært en viktig inntektskilde for Russland, og ved å kutte denne importen, håper EU å svekke Russlands økonomiske posisjon. Dette er også en del av et bredere mål om å redusere EUs avhengighet av russisk energi og fremskynde overgangen til alternative energikilder. De nye sanksjonene mot Russlands energisektor, inkludert senking av pristaket på råolje, vil ytterligere begrense Russlands evne til å generere inntekter fra oljesalg. Dette vil legge press på Russlands økonomi og redusere deres evne til å finansiere krigen. I tillegg til økonomiske tiltak, har EU også iverksatt sanksjoner mot russiske banker og banker i tredjeland for å begrense Russlands tilgang til internasjonale finansielle systemer. Dette vil gjøre det vanskeligere for Russland å gjennomføre transaksjoner og finansiere krigsaktiviteter. Overvåking av Russlands «skyggeflåte» er en annen viktig del av sanksjonspakken. Denne flåten består av skip som brukes til å omgå eksisterende sanksjoner og transportere olje utenfor de tradisjonelle markedene. Ved å sanksjonere disse skipene, håper EU å redusere Russlands evne til å selge olje og generere inntekter. Den omfattende pakken med sanksjoner viser EUs besluttsomhet om å presse Russland til å avslutte krigen i Ukraina og komme til forhandlingsbordet for en fredelig løsning. Ved å målrette et bredt spekter av sektorer og finansielle kanaler, håper EU å øke det økonomiske presset på Russland og redusere deres evne til å fortsette krigen. Implementeringen av disse sanksjonene vil kreve fortsatt overvåking og tilpasning for å sikre at de forblir effektive i møte med Russlands forsøk på å omgå dem





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Sanksjoner Russland EU Kryptovaluta LNG Energisektor

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Russlands forsvarssjef hevder styrkene «rykker fram på alle fronter»Russlands forsvarssjef, general Valerij Gerasimov, sa onsdag at Moskvas styrker rykker fram på alle fronter.

Les mer »

– Rykker frem på alle fronterRusslands forsvarssjef, general Valerij Gerasimov, sa onsdag at Moskvas styrker rykker frem på alle fronter.

Les mer »

– Rykker frem på alle fronterRusslands forsvarssjef, general Valerij Gerasimov, sa onsdag at Moskvas styrker rykker frem på alle fronter.

Les mer »

Tre pågrepet i Russland-raidTo menn og en kvinne pågrepet.

Les mer »

Avsløring: Ukrainske barn lager Russland-droner– Representerer en sjokkerende eskalering, sier ekspert.

Les mer »

Etter Russland-beskjed: – En ny seier for PutinKommentatorer mener Russlands president har all grunn til å smile.

Les mer »