EU klar til å svare på Trumps tolltrusler mot europeisk bilindustri

Frankrikes handelsminister Nicolas Forissier advarer om at EU har en klar verktøykasse klar til bruk hvis Donald Trump setter sin trussel om økt biltoll i livet.

I et innlegg på Truth Social anklaget Trump EU for å bryte handelsavtalen som ble inngått i juli i fjor, uten å gi nærmere detaljer. Forissier understreker at EU vil bruke sine verktøy, spesielt hvis det kommer for mange trusler mot den europeiske økonomien eller strategiske industriinteresser som stål. – Vi vil ikke lenger være naive, sier han. Offisielle tjenestepersoner i EU har signalisert at alle alternativer ligger på bordet om Trump følger opp truslene.

Forissier påpeker at avtalen fra juli i fjor fortsatt er under ratifisering, men at Trumps siste utspill øker usikkerheten. – Det går i normalt tempo. Vi vil gjennomføre det som lå i avtalen. Kunngjøringen fra Trump hjelper ikke, fortsetter ministeren.

Tirsdag skal Forissier møte USAs handelsrepresentant Jamieson Greer til samtaler, før han onsdag tar imot sine motparter fra G-7 i Paris. EUs handelskommissær Maros Sefcovic har tidligere uttrykt bekymring for Trumps tolltrusler, som overskygger Frankrikes forsøk på å drive frem andre deler av G-7-agendaen, blant annet hvordan landene bør svare på kinesisk overkapasitet. Samtidig har EU lenge vært misfornøyd med USAs stål- og aluminiumstoll.

Selv etter nylige revisjoner fra Washington vil nær halvparten av EUs eksport som bruker disse metallene ende opp med høyere tollsatser ifølge avtalen fra juli i fjor. Selv om begge parter er enige om å fortsette samtaler om dette, har Europakommisjonen gjort det klart at de er klare til å svare om nødvendig. Våpenet åpner for en lang rekke muligheter for økonomisk press, som eksportforbud av viktige varer og utestengelse fra offentlige anbud.

Instrumentet ble etablert i 2023 og har aldri tidligere blitt brukt. – EU har utstyrt seg med verktøy som da må tas i bruk, for det er nettopp det de er til for, sa han ifølge det franske nyhetsbyrået AFP under et besøk i Armenia tirsdag. Etter kritikk av Donald Trump møter Friedrich Merz både tolltrusler og militært press. – Jeg vil ikke snakke som en polert småstein, sier kansleren.

Trumps trusler om økt biltoll kommer for øvrig like før Audi planlegger lansering av SUV-flaggskipet Q9 i USA denne sommeren. Bilen produseres i Bratislava i Slovakia, og vil derfor bli truffet av den foreslåtte tollsatsen. – Én ting er klart: hvis disse tollsatsene blir innført, vil de legge en betydelig byrde på våre skuldre. Vi vurderer fortsatt situasjonen, sier Audis finansdirektør Jürgen Rittersberger til Reuters tirsdag, og understreker at det nye tollregimet ennå ikke er bekreftet.

Volkswagens datterselskap er særlig utsatt for handelshindringer i USA ettersom det ikke har egen produksjon der, og er avhengig av import fra Europa og Mexico for å levere til amerikanske kunder. – Vi vurderer nå våre alternativer i samråd med Volkswagen. Uten politisk støtte i form av subsidier, tollkutt eller lignende tiltak vil det bli vanskelig, sier Rittersberger. Donald Trump kritiserer igjen Tysklands forbundskansler Friedrich Merz for å blande seg inn i Iran-krigen, og ber ham fokusere mer på Ukraina-krigen.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz retter uvanlig skarp kritikk mot USA og håndteringen av krigen mot Iran. På 63-68 milliarder euro i inntekter og 6-8 prosent driftsmargin, som ikke tar høyde før høyere amerikansk toll. Dagens sats på 15 prosent koster allerede Volkswagen-konsernet rundt 4 milliarder euro i året. I første kvartal fikk Audi et resultat før skatt på 763 millioner euro, ned fra 802 millioner euro i samme periode i fjor.

Inntektene falt fra 15,4 til 14,2 milliarder euro, mens driftsmarginen gikk fra 3,5 til 4,2 prosent. – Tidligere sannheter som stabile markeder og forutsigbare vilkår gjelder ikke lenger. Endringstakten globalt har tatt seg betydelig opp og har en merkbar effekt på vår virksomhet. Våre resultater viser tydelig at vi må handle raskt.

Vi jobber derfor med våre kostnadsstrukturer og kjører på med effektiviseringstiltak, sier Rittersberger i en kommentar





