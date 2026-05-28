EU-kommisjonen arbeider med endringer i kriteriene for vannkraft

📆5/28/2026 10:17 AM
EU-kommisjonen arbeider med mulige endringer i kriteriene for at vannkraft kan regnes som bærekraftig . Den norske regjeringen frykter at resultatet kan bli mindre investeringer i utslippsfri kraft.

- Hvis de foreslåtte endringene i kriteriene for vannkraft blir vedtatt, risikerer en betydelig del av norsk vannkraft å ikke møte kriteriene, skriver Stoltenberg, Bjelland-Eriksen, og Aasland. I mars åpnet EU-kommisjonen for å revidere sin såkalte taksonomi, regelboken som definerer hva som er bærekraftig og ikke. Målet er å forenkle reglene, men for den norske regjeringen er det en risiko for at vannkraften mister tilgang på milliarder av kroner.

- Hvis de foreslåtte endringene i kriteriene for vannkraft blir vedtatt, risikerer en betydelig del av norsk vannkraft å ikke møte kriteriene. Bare i Norge er det planlagt investeringer på flere milliarder euro i de kommende årene. Taksonomien ble foreslått i 2020 og innført i 2022. Den er viktig for at bedrifter skal få tilgang på investeringer.

Den har blant annet fått kritikk for å ikke være samordnet med EUs vanndirektiv. Det er også kritikk for at den nye taksonomien ikke tillater unntak, selv om vanndirektivet tillater dette. Norsk Hydro og Statkraft påpeker at investeringer i vannkraft er i tråd med EUs ambisjoner om å redusere avhengigheten av olje og gass, samt øke elektrifiseringen. EU-kommisjonen arbeider nå for å legge frem en egen handlingsplan for elektrifisering til sommeren

