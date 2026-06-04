EU-kommisjonen fremmer ny strategi for teknologisk suverenitet

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa. Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid, mener NHO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen har fremmet to lovforslag, en strategi og et veikart for å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa. Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid, mener NHO.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen har fremmet to lovforslag, en strategi og et veikart for å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Målet er å bygge en europeisk finansiell styrke som sikrer at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen. EU bruker over 260 milliarder euro på å kjøpe ikke-europeiske digitale tjenester og produkter årlig. Det er viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft.

NHO understreker at Norge ikke kan sikre digital suverenitet alene og at det er avgjørende at Norge regnes på innsiden av EUs tiltak. EU-kommisjonen har også foreslått fortgang i tillatelser og mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på KI- og skytjenester.

Det er positivt at EU tar grep for å redusere sårbare avhengigheter av ikke-europeiske leverandører, men det er også viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft. Norge må være med i EUs arbeid for å sikre at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen og at Norge kan sikre digital suverenitet og konkurransekraft.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa og Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sagt at EU må være avhengig av andre for teknologi som holder våre sykehus i gang, våre energinett stabile og våre tjenester sikre.

EU-kommisjonen har også foreslått å øke støtte til forskning og innovasjon på KI- og skytjenester for å sikre at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen. Det er viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft. NHO understreker at Norge ikke kan sikre digital suverenitet alene og at det er avgjørende at Norge regnes på innsiden av EUs tiltak.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa og Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid





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