Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

EU-kommisjonen fremmer ny strategi for teknologisk suverenitet

Teknologi News

EU-kommisjonen fremmer ny strategi for teknologisk suverenitet
EU-KommisjonenNy StrategiTeknologisk Suverenitet
📆6/4/2026 3:15 AM
📰digi_no
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 63%

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa. Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid, mener NHO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen har fremmet to lovforslag, en strategi og et veikart for å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa. Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid, mener NHO.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen har fremmet to lovforslag, en strategi og et veikart for å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Målet er å bygge en europeisk finansiell styrke som sikrer at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen. EU bruker over 260 milliarder euro på å kjøpe ikke-europeiske digitale tjenester og produkter årlig. Det er viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft.

NHO understreker at Norge ikke kan sikre digital suverenitet alene og at det er avgjørende at Norge regnes på innsiden av EUs tiltak. EU-kommisjonen har også foreslått fortgang i tillatelser og mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på KI- og skytjenester.

Det er positivt at EU tar grep for å redusere sårbare avhengigheter av ikke-europeiske leverandører, men det er også viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft. Norge må være med i EUs arbeid for å sikre at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen og at Norge kan sikre digital suverenitet og konkurransekraft.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa og Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sagt at EU må være avhengig av andre for teknologi som holder våre sykehus i gang, våre energinett stabile og våre tjenester sikre.

EU-kommisjonen har også foreslått å øke støtte til forskning og innovasjon på KI- og skytjenester for å sikre at europeiske bedrifter kan konkurrere på den globale scenen. Det er viktig at Norge kobles tett på EUs arbeid for å sikre digital suverenitet og konkurransekraft. NHO understreker at Norge ikke kan sikre digital suverenitet alene og at det er avgjørende at Norge regnes på innsiden av EUs tiltak.

EU-kommisjonen har fremmet en ny strategi for å øke teknologisk suverenitet i Europa og Norge må henge med og kobles tett på EUs arbeid

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

digi_no /  🏆 9. in NO

EU-Kommisjonen Ny Strategi Teknologisk Suverenitet Norge Eus Arbeid

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskNorge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.
Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskNorge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.
Read more »

Brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO LuftfartBrudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO LuftfartForhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart er brutt, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går til mekling. Dette skaper fare for flyplassstreik i fellesferien. Uenigheten handler om økonomi og kompetanse, ifølge HK-leder Christopher Beckham.
Read more »

Brudd i lønnsforhandlinger mellom HK Norge og NHO Luftfart fører til meklingBrudd i lønnsforhandlinger mellom HK Norge og NHO Luftfart fører til meklingForhandlingene om lønn og vilkår for ansatte i norsk luftfart og reiseliv er brutt sammen, og nå skal riksmekleren inn. HK Norge anklager NHO Luftfart for ikke å imøtekomme medlemmers krav og uttrykker skuffelse. Over 1200 medlemmer er berørt, og dersom meklingen mislykkes er streik et reelt alternativ, noe som kan påvirke norske flyplasser i fellesferien.
Read more »



Render Time: 2026-06-04 06:15:00