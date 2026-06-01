EU-kommisjonen gir produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer for metanforordningen

EU-kommisjonen skal gi produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer for metanforordningen fra 2027, som tvinger olje-, gass- og kullselskaper til å måle, rapportere og kutte metanutslipp. Metan er hovedbestanddelen i naturgass og fungerer som en svært potent klimagass dersom den lekker ut i atmosfæren.

Frykten i EU for et langtvarig prissjokk på olje og gass er stor. Samtidig advarer Norge, USA og olje- og gasssektoren om at EU risikerer å skape en selvpåført energikrise gjennom et av sine viktigste klimatiltak.

EU-kommisjonen skal gi produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer for metanforordningen fra 2027. Norge vurderer fremdeles om metanforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen, og USAs ambassadør til EU, Andrew Puzder, advarte i april om at metanforordningen kan hindre energihandelen mellom USA og EU. Det internasjonale energibyrået mener at energisektoren står for mer enn en tredel av menneskeskapte metanutslipp, og at rundt 80 millioner tonn årlige metanutslipp fra fossil energi kan unngås med velkjent teknologi





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Metanforordningen Klimatiltak Energikrise Norsk Ansvar EØS-Avtalen Metanforordningen USA Ambassadør Energihandel Metanforordningen Fossil Energi Metanutslipp Velkjent Teknologi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flekkefjord barnehagevedtak tvinger foreldrene til ulønnet permisjonKommunestyret i Flekkefjord har avtatt å redusere barnehageopptak fra to til ett i året, med virkning fra 2026. Beslutningen medfører at mange småbarnsfamilier får ingen rett til barnehageplass før august 2027, og dermed må foreldre gå på langvarig ulønnet permisjon og tapte inntekt. Foreldre uttrykker frustrasjon over beslutningen og mangel på informasjon fra kommunen.

Read more »

EU‑s methane‑forordning truet med energikrise og norsk gassleveranseEU frykter pris‑ og forsyningssjokk fra den nye metanforordningen som stiller strengere krav til olje‑ og gassindustrien. Norge, USA og bransjen advarer om at regelverket kan redusere gassimport til EU, øke klimagassutslipp og true energisikkerheten. Regjeringen vurderer fortsatt om forordningen skal omfattes av EØS‑avtalen, mens EU‑kommisjonen vurderer midlertidige unntak fra sanksjoner mellom 2027 og 2029.

Read more »

EU frykter energikrise på grunn av metanforordningEU har utsikter til en langvarig prissjokk på olje og gass, mens Norge, USA og oljesektoren advarer om at EUs metanforordning kan skape en selvpåført energikrise. Forordningen, vedtatt i 2024, krever at olje-, gass- og kullselskaper måler, rapporterer og kutter metanutslipp. Et utkast til et rådgivende dokument viser at medlemslandene ikke bør håndheve sanksjoner i en begrenset tidsperiode fra 2027 til 2029. Bransjerepresentanter anslår at 43 prosent av EUs gassimport kan falle utenfor det godkjente fra 2027, og ber om mer tid og tydeligere retningslinjer. Regjeringen advarte i 2025 om at forordningen kan redusere gassleveranser og øke utslipp, i tillegg til å påvirke norsk produksjon.

Read more »

Ukrainere nærer maksgrensen for kollektiv beskyttelse i 2027Nettavisen skrev nylig at de første ukrainerne som flyktet fra Russlands fullskalainvasjon vil nå maksgrensen for kollektiv beskyttelse i 2027. Miljøpartiet De Grønne (MDG) og leder Arild Hermstad mener regjeringen nøler, og at flyktningene må få bli i landet.

Read more »