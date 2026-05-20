EU-land overveier Mario Draghi eller Angela Merkel som representanter for unionen i forhandlinger med Russland

NATO-medlemstater diskutere hvorvidt tidligere ECB-president Mario Draghi eller daværende og nåværende Tysklands statsminister Angela Merkel kan utgjøre representanter for unionen i mulig dialog med Russlands president Vladimir Putin parallelt med amerikanske fredssamtaler

EU-land diskuterer hvorvidt Mario Draghi eller Angela Merkel kan representere unionen i mulige forhandlinger med Russlands president Vladimir Putin, informerer Financial Times. Draghi har tidligere vært president av Den europeiske sentralbanken og tidligere statsminister i Italia .

Merkel var statsminister i Tyskland fra 2005 til 2021, ifølge avisen. Ifølge avisen skal EUs utenriksministre diskutere mulige kandidater på et møte på Kypros neste uke. Også Finlands president Alexander Stubb og hans forgjenger Sauli Niinistö er nevnt som mulige europeiske representanter. Donald Trumps administrasjon har signalisert at den ikke motsetter seg at Europa snakker direkte med Putin parallelt med de amerikanske ledede fredssamtalene





