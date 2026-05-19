EU-lederne forstår at trusler mot Grønland truer Europa

Inntrykkets forfatter advarer mot at Norge kan miste betydelige inntekter fra olje- og gassutvinning hvis EU lykkes med sin energiomstilling og Norge ikke følger etter. De skriver at energisjokk nr. 2, som er angrepet av Iran, har en høyere grad av eksplosivitet enn energisjokk nr. 1, som er Russlands angrep på Ukraina. De peker på Trumps trusler om å ta Grønland som en av årsakene til denne økningen.

EU vil alltid trenge norsk olje og gass, sies det overalt. Men hva hvis det ikke stemmer? Har vi råd til å ignorere det scenariet?

Hvis EU lykkes med sin energiomstilling og Norge ikke gjør det, kan vi få sterkt reduserte inntekter fra salg av olje og gass samtidig med industridød, skriver innleggsforfatteren. Det er vanskelig å overdrive hvilken støkk energisjokk nr. 2 har satt i hele EU-systemet. Hvis Russlands angrepskrig (energisjokk nr. 1) på Ukraina var 3,5 på Richters skala, slår Hormuz ut på 7,5. Hva er årsaken til denne eksponentielle økningen?

Jo, det er Donald Trumps trusler om å «ta» Grønland i vinter. Da forsto EU-lederne at det ikke bare er russerne som truer Europa – det går heller ikke an å stole på amerikanerne





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Lederne Energisjokk Nr. 2 Hormuz Donald Trump Grønland Energisjokk Nr. 1 Russlands Angrep På Ukraina Energisjokk Nr. 3 Trump Grønland Energisjokk Nr. 4 Russlands Angrep På Ukraina Energisjokk Nr. 5 Trump Grønland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps Grønland-utsending har landet i NuukUSAs spesialutsending Jeff Landry ankom søndag Grønlands hovedstad Nuuk. Han sier president Donald Trump har bedt ham skaffe seg «så mange venner som mulig».

Read more »

Landry, utnevnt av Trump med krav om venner i GrønlandLandry, som er utnevnt til spesialutsending for Grønland av Trump, har tidligere støttet Trumps mål om å gjøre Grønland til en del av USA. Planene er avvist av både grønlandske og danske myndigheter. Ifølge avisen Sermitsiaq ble Landry hentet av fem private biler direkte på rullebanen og forlot flyplassen uten å gå via terminalen. Landry snakket med Trump sent i går kveld og Trump sa: Dra dit og få mange venner, så mange venner som mulig.

Read more »

EU-ledere frykter sterkere industridød i Norge med innsats for økt fornybar kraft i GrønlandEU-lederne uttrykker bekymring for en mulig eksplosiv vekst i industridød i Norge sammenlignet med den nåværende krisen mot Russland, med Donald Trumps trussler mot Grønland. EU-lederne skjønner at trusselbildet ikke bare kommer fra Russland, og at tilliten til USA kan være i dvale.

Read more »

EU-lederne forstår at trusler mot Grønland truer EuropaInntrykkets forfatter advarer mot at Norge kan miste betydelige inntekter fra olje- og gassutvinning hvis EU lykkes med sin energiomstilling og Norge ikke følger etter. De skriver at energisjokk nr. 2, som er angrepet av Iran, har en høyere grad av eksplosivitet enn energisjokk nr. 1, som er Russlands angrep på Ukraina. De peker på Trumps trusler om å ta Grønland som en av årsakene til denne økningen.

Read more »