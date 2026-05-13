EU-medlem Slovakia stengte grensen til Ukraina av sikkerhetsgrunner etter russisk angrep

EU-medlem Slovakia stengte onsdag grensen til Ukraina av sikkerhetsgrunner etter et russisk angrep på en by i grenseområdet. Det var tollvesenet som tidligere onsdag opplyste at alle grenseoverganger til Ukraina var stengt inntil videre. Bakgrunnen var russiske angrep mot den ukrainske byen Uzjhorod.

Bakgrunnen var russiske angrep mot den ukrainske byen Uzjhorod. Angrepene mot byen er de kraftigste siden invasjonen for fire år siden, og det ble meldt om droner og eksplosjoner. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avfyrte Russland minst 800 droner i et massivt angrep mot Ukraina onsdag. Angrepet er også fordømt av Ungarn, ettersom det rammet i et område der en stor ungarsktalende minoritet bor.

Slovakias president Robert Fico var nylig i Moskva på invitasjon fra president Vladimir Putin. Der deltok han deltok på markeringen av seieren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Slovakia er svært avhengig av russiske oljeleveranser. Ficos regjering har gitt Ukraina deler av skylda for sine økonomiske problemer ettersom ukrainerne stoppet strømmen av russisk olje gjennom ukrainsk territorium i 2025





