EU-nettpakke: Niels Fuglsang forsvarer kabelfornyelse og felles energimarked

Europaparlamentariker Niels Fuglsang argumenterer for at fornyelse av strømkablene mellom Norge, Sverige og Danmark er avgjørende for et integrert europeisk energimarked. Han møter motstand i Skandinavia, men mener fordelene med felles marked og raskere konsesjonsbehandling veier tyngre.

Niels Fuglsang, medlem av Europaparlamentet for den sosialdemokratiske gruppen, jobber aktivt for å øke sammenkoblingen av det europeiske strømnett et. Han understreker at Norge og Sverige vil tjene på at kablene til Danmark fornyes, til tross for den sterke motstanden som har kommet fra skandinavisk hold.

Fuglsang, som tidligere har vært rådgiver for EUs energikommissær Dan Jørgensen, leder nå arbeidet med EUs nettpakke fra sin posisjon i energikomiteen. Han påpeker at EU er avhengig av fossil energi, noe som skader økonomien, og at overgangen til fornybar energi krever investeringer i nettkapasitet og lagring for å håndtere variasjoner i produksjonen.

Løsningen, ifølge ham, er å bygge et sterkt strømnett som binder landene sammen, slik at man kan spare på vannkraften når solen skinner eller vinden blåser andre steder. Fuglsang advarer mot å bryte forbindelsene mellom Skandinavia og resten av kontinentet. Dersom kablene ikke fornyes, vil utvekslingskapasiteten reduseres med 1050 MW, noe som vil føre til høyere strømpriser for danske og tyske bedrifter, men også tap for Norge og Sverige.

Han mener et felles energimarked er en stor fordel fordi Sverige og Norge kan levere vannkraft og biomasse, samtidig som de får tilgang til vindkraft fra danske turbiner i Nordsjøen. Prisøkninger som følge av smitteeffekter fra Tyskland skaper insentiver for å bygge ut ny kraft, noe som på sikt vil presse prisene ned. For å legge til rette for rask utbygging, jobber Fuglsang med å redusere byråkratiet.

I dag må solkraftprosjekter vente to til fire år på konsesjon i EU, og vindkraftprosjekter fem til ni år. Han foreslår at det innføres et begrep om overveiende offentlig interesse, slik at behovet for energiinfrastruktur kan veie tyngre i konsesjonsvurderinger. Han støtter også forslaget om stilltiende aksept dersom tidsfrister overskrides, spesielt for mindre solkraftprosjekter eller fornyelse av eksisterende anlegg.

Når det gjelder bekymringer om natur og lokalsamfunn, erkjenner Fuglsang at utbygging av energi kan ha negative konsekvenser, men han påpeker at naturkrisen i Europa i større grad skyldes landbruk, kjemikalieindustri og klimaendringer. Han fremhever at hvis klimakrisen ikke løses, vil naturområder og biologisk mangfold lide enda mer. For å gjøre utbygging mer akseptabel, har han foreslått at lokalsamfunn får en del av fortjenesten, inspirert av norske eksempler der kommuner mottar støtte fra vindkraftprosjekter.

Arbeidet med nettpakken og konsesjonsregelverket er i sluttfasen i Europaparlamentet, der det møter motstand fra høyreradikale partier som ønsker mer nasjonal kontroll. Forhandlingene i EU-rådet pågår, med mål om enighet innen høsten. Den videre prosessen vil være avgjørende for hvordan det europeiske energimarkedet utvikler seg, og for Norges og Sveriges rolle i dette markedet. Fuglsang understreker at det er viktig å finne løsninger sammen med skandinaviske land, slik at fordelene med et integrert nett kan realiseres





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