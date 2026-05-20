EU og USA enighet om ny lovgivning for å fjerne importavgifter på amerikanske varer

EU og USA kommer til en foreløpig enighet om ny lovgivning som fjerner importavgifter på varer fra USA, etter en avtale inngått i juli i fjor. Uten toll på amerikanske produkter håper EU på å unngå at USA innfører høyere toll på europeiske varer.

EU kom natt til onsdag til en foreløpig enighet om ny lovgivning som fjerner importavgifter på varer fra USA . Det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen er en sentral del av handelsavtalen som EU og USA inngikk i juli i fjor.

Ved å fjerne tollavgiftene på amerikanske produkter, håper EU å unngå at USA innfører høyere tollsatser på europeiske varer. Onsdag ble EUs diplomater og parlamentsmedlemmer enige om å iverksette den kontroversielle handelsavtalen som ble inngått med USA i fjor sommer, melder Euronews. Avtalen, kjent som «Turnberry-avtalen», ble signert av Donald Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i den skotske byen Turnberry.

Den fjerner toll på de fleste amerikanske industrivarer som importeres til Europa, men hever samtidig amerikansk toll på EU-varer til opptil 15 prosent





