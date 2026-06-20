EU påfører Temu 2,2 milliarder i bot for manglende risikostyring under DSA

EU har ilagt den kinesiske plattformen Temu en bot på 2,2 milliarder kroner etter at den ikke tilstrekkelig har håndtert risiko knyttet til ulovlige og farlige produkter, og har brukt algoritmer som sprer slike varer. Saken markerer et tydelig skifte fra diskusjon til håndhevelse av Digital Services Act.

EU har nå tatt et kraftfullt steg i håndhevingen av Digital Services Act (DSA) ved å ilegge den kinesiske handelsplattformen Temu en bot på 2,2 milliarder kroner.

Bakgrunnen er at Temu ikke har gjort tilstrekkelig vurdering av risikoen knyttet til ulovlige og farlige produkter, og at plattformens egne algoritmer - anbefalingssystemer og promotering - bidrar til å spre slike varer. I en tid hvor algoritmisk synlighet bestemmer hvilke produkter som får kjøpes inn, ser EU på dette som en klar misbruk av markedsmakt.

Botens størrelse viser at Europa har gått fra å diskutere regulering til å kreve reelle konsekvenser for manglende ansvar, og signaliserer at brudd på krav om sikkerhet og tillit ikke lenger vil bli tolerert. Temus forretningsmodell er bygget på lave priser, global distribusjon og en aggressiv bruk av digitale anbefalingssystemer for å fremme produkter. Denne modellen flytter imidlertid en betydelig del av risikoen nedover i verdikjeden, så både produsenter og forbrukere må håndtere konsekvensene av potensielt farlige eller ulovlige varer.

Når de som har størst markedsmakt unnlater å påta seg ansvar, blir konkurransevilkårene skjeve: noen aktører kan vokse raskt uten å bære de reelle kostnadene, mens andre som investerer i kvalitet og sikkerhet blir presset inn i dårligere konkurranseposisjoner. På lang sikt kan dette undergrave markedets funksjon og svekke forbrukertilliten. EU‑myndighetene understreker at regulering er en forutsetning for velfungerende digitale markeder, ikke et hinder.

En tydelig risikostyring, transparens og forbrukerbeskyttelse er nødvendige for lik konkurranse og for å sikre at tillit blir en strategisk ressurs for næringslivet. For Norge, med Nkom som nasjonal koordinator for DSA, betyr dette et ansvar for å sikre at globale plattformer som opererer i landet lever opp til EUs krav.

Temu‑boten setter standarden: fremtidens digitale økonomi krever at tillit, ansvar og rettferdige konkurransevilkår er kjernen i verdiskapingen, og at de som ikke følger regelverket vil bli møtt med betydelige økonomiske sanksjoner





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Digital Services Act Temu EU‑Bot Risikostyring Konkurranserett

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