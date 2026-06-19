EU åpner diplomatisk kanal til Russland uten forhandlinger - Ukraina får løfte om rask medlemskap

EU-president Antonio Costa kunngjorde en ny diplomatisk kanal til Russland på EU-toppmøtet. Samtidig ønsker EU å forlenge sanksjoner mot Russland med et helt år, og Ukraina fikk tilsagn om rask behandling av medlemskapssøknaden. Andre nyheter omfatter geriljaavvæpning i Colombia, Streiketrussel i Norge og tragedier i Myanmar og Ukraina.

EU-president Antonio Costa møtte Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj og EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen på EU-toppmøtet i Brussel torsdag. Etter møtet kunngjorde Costa at EU har åpnet en diplomatisk kanal til Russland .

Han understreker at dette ikke er forhandlinger. I et skriv til EU-korrespondenter forklares det at kanalen bare skal brukes for korte kontakter uten utveksling av substans. Målet er å være beredt til å forsvare EUs interesser når forholdene tillater det. samtidig ble det kunngjort at sanksjoner mot Russland blir forlenget med tolv måneder. Dette er første gang sanksjonene forlenges for et helt år, tidligere har de blitt fornyet for seks måneder av gangen.

Ukrainas president Zelenskyj deltok på møtet og uttrykte at rask behandling av Ukrainas søknad om medlemskap er den beste måten å sikre Europas fremtid på. Ifølge en diplomattkilde har EU-lederne blitt enige om å åpne alle forhandlingsområdene i søknadsprosessen med Ukraina så snart som mulig. I andre nyheter har en tenåring i Kristiansund fått beslaglagt førerkortet sitt etter å ha blitt målt til 83 km/t i en 40-sone.

Videre har over 100 colombianske geriljasoldater lagt ned våpnene etter en avtale med president Gustavo Petro. Avvæpningen skjer tre dager før et nytt presidentvalg der Petros etterfølger skal velges. I Norge pågår mekling mellom Fellesforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og Virke uten å nå enighet. Fellesforbundet har varslet streike for 4126 medlemmer, mens Parat og Yrkestrafikkforbundet kan ta ut ytterligere 36 medlemmer.

Streiken kan påvirke leveranser til Norgesgruppen og føre tomme hyller i butikker. Ukraina og Russland har gjennomført en ny utveksling av falne soldater fra krigen. Ukraina mottok 522 lik, mens Russland fikk 33. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne.

Begge landene holder tapstallene hemmelige, men anslag taler om 190000 drepte eller savnede ukrainere og over 350000 russere. FN anslår at 16100 sivile er drept frem til mai i år. I Myanmar ble sju sivile, inkludert et fem år gammelt barn, drept da militærjuntaen gjennomførte et flyangrep på byen Kyaktaw i Rakhine-staten. Juntaen har ikke kommentert, men flyvåpenet bruker kinesiske og russiske kampfly og har ofte rammet sivile.

I Norge brant en låve i Rakkestad i Østfold torsdag kveld. Røyken dro mot sentrum, og innbyggerne ble bedt om å lukke dører og vinduer. Det var ingen personskade eller dyr til stede, men brannvesenet jobbet for å hindre spredning. Luftambulanse, ambulansebåt og politibåter var involvert etter melding om funn av en livløs person i vannet





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Russland Ukraina Sanksjoner Medlemskap Diplomati Costa Zelenskyj Myanmar Colombia Norge Streik Krig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G7-toppene hyller Trump etter toppmøtetLandene lover mer våpenhjelp til Ukraina, hardere sanksjoner mot Russland og samarbeid mot nordkoreansk kriminalitet.

Read more »

EU-presidentens kontor forsøker å åpne kommunikasjonskanaler til RusslandKontoret til EU-president Antonio Costa forsøker å åpne kommunikasjonskanaler til regjeringen i Russland, sier en EU-kilde til flere medier. Det er kontoret til EU-president Antonio Costa som angivelig forsøker å åpne kommunikasjonskanaler til Kreml.

Read more »

Streikvarsler i transportsektoren og nye utvekslinger av falne soldater i krigen mellom Ukraina og RusslandFellesforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og Virke har varslet streikuttak for over 4 100 medlemmer, inkludert sjåfører og lagerarbeidere hos Asko som leverer til Norgesgruppen, mens Ukraina og Russland har gjennomført en ny utveksling av falne soldater med 522 ukrainske og 33 russiske lik. Samtidig rapporteres et flyangrep i Myanmar som har dratt fire sivile liv, blant dem et fem år gammelt barn, i byen Kyaktaw i Rakhine.

Read more »

Russland må låne dyrt for å finansiere Ukraina-krigenRussland må låne mer og dyrere for å finansiere Ukraina-krigen. De neste ti årene vil minst 15 prosent av BNP gå til å betale renter.

Read more »