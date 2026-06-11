EU satser på digital suverenitet for å redusere avhengigheten av USA og Asia

EU-kommisjonen lanserer en ny strategi for teknologisk selvstendighet for å sikre kritisk infrastruktur, noe NHO mener er avgjørende for Norge å følge.

EU-kommisjonen har tatt et avgjørende steg mot en mer uavhengig digital fremtid for Europa. President Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen har presentert en omfattende pakke som har som mål å sikre teknologisk suverenitet i unionen.

Denne strategien innebærer to konkrete lovforslag, en overordnet strategi og et detaljert veikart for hvordan EU skal oppnå digital og teknisk selvstendighet. Hovedformålet er å redusere den nåværende, sterke avhengigheten av teknologi fra særlig USA og Asia, som i dag dominerer store deler av det digitale markedet i Europa. Dette handler ikke bare om økonomisk vinning, men om grunnleggende sikkerhet og stabilitet for det europeiske samfunnet.

Ursula von der Leyen understreker at Europa ikke lenger kan tillate seg å være prisgitt eksterne aktører når det gjelder teknologien som holder kritiske samfunnsfunksjoner i gang. Hun peker spesielt på sykehusene, energinettene og sikkerheten i offentlige tjenester som områder hvor avhengighet av utenlandske leverandører utgjør en risiko. Dersom tilgangen til kritisk programvare eller maskinvare plutselig skulle bli begrenset, eller dersom det oppstår sårbarheter i systemene som ikke kan kontrolleres lokalt, kan det få katastrofale følger for infrastrukturen i medlemslandene.

Strategien legger derfor opp til en systematisk oppbygging av egen kapasitet for å sikre at Europa har kontroll over sine egne digitale livslinjer. For å oppnå dette foreslår kommisjonen flere konkrete tiltak. Det legges opp til en betydelig forenkling og akselerasjon av tillatelsesprosesser for å fremme utvikling og produksjon av databrikker på europeisk jord.

Halvledere er i dag ryggraden i alt fra smarttelefoner til avanserte medisinske apparater og industrielle maskiner, og mangelen på lokal produksjon har vist seg å være et svakt punkt i globale forsyningskjeder. I tillegg vil det bli gitt økt økonomisk og strategisk støtte til forskning og innovasjon innen kunstig intelligens (KI) og skytjenester. Målet er å skape et økosystem hvor europeiske selskaper kan utvikle løsninger som er i tråd med europeiske verdier og lovverk, som for eksempel personvern og etikk.

Henna Virkkunen belyser den økonomiske dimensjonen av utfordringen. Hun opplyser at EU i dag bruker over 260 milliarder euro, noe som tilsvarer drøyt 2800 milliarder norske kroner, på å kjøpe digitale tjenester og produkter fra selskaper utenfor Europa. Dette representerer en enorm kapitalstrøm ut av kontinentet som kunne vært brukt til å styrke egen industri.

Virkkunens visjon er å bygge opp en europeisk finansiell styrke som gjør det mulig for de beste teknologibedriftene i Europa å få den kapitalen de trenger for å skalere opp. Ved å sikre tilgang til risikovillig kapital kan europeiske gründere og selskaper konkurrere på lik linje med gigantene i Silicon Valley og Shenzhen, og dermed vinne frem på den globale arenaen.

I Norge følges denne utviklingen med stor interesse, og NHO er tydelige i sitt budskap om at Norge må være en integrert del av denne prosessen. For det norske næringslivet er det helt avgjørende at landet kobler seg tett på EUs arbeid med digital suverenitet. NHO understreker at Norge ikke har forutsetninger for å sikre digital selvstendighet på egen hånd på grunn av vår størrelse og vår posisjon i det globale markedet.

Tryggheten til norske bedrifter og landets generelle konkurransekraft er direkte avhengig av at vi har tilgang til felles europeiske løsninger og at vi regnes som en del av tiltakene på innsiden av EU. Å stå på utsiden av slike strategiske rammeverk kan føre til at norske bedrifter mister markedstilgang eller blir stående med utdaterte standarder. Den digitale transformasjonen er ikke lenger bare et spørsmål om effektivisering, men om geopolitisk makt og nasjonal sikkerhet.

Ved å integrere forskning, finansiering og lovgivning i en helhetlig strategi, håper EU å skape en digital bastion som kan stå imot press fra eksterne stormakter. Dette krever et tett samarbeid mellom offentlige myndigheter og privat sektor, hvor innovasjon stimuleres gjennom både insentiver og strengere krav til lokal forankring av kritisk teknologi.

For Norge betyr dette at man må navigere forsiktig i forholdet til EU for å sikre at man får ta del i mulighetene uten å miste handlefrihet, samtidig som man anerkjenner at veien til teknologisk trygghet går gjennom et sterkt europeisk samarbeid





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