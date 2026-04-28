EU vedtar historiske kjæledyrregler – Norge må tilpasse seg

Europaparlamentet er i ferd med å vedta nye regler for ID-merking og sporbarhet av hunder og katter. Loven vil også gjelde for Norge og innebærer en rekke endringer i hvordan vi registrerer og behandler våre kjæledyr.

Plenumsavstemningen, som starter klokken 12 i dag, representerer den siste formelle godkjenningen før loven signeres og publiseres i EUs Official Journal. Dette markerer første gang EU innfører samkjørte regler for velferd og sporbarhet av våre firbeinte venner, og er et direkte svar på den økende utbredelsen av illegal handel med hunder over landegrensene, samt manglende kontroll med uetisk avlspraksis. Loven vil også gjelde for Norge, og innebærer en rekke endringer i hvordan vi identifiserer og registrerer kjæledyr.

Gudbrand Lie Vatn, daglig leder i DyreID, understreker viktigheten av denne lovgivningen. Han sier at EU nå gjør dette til bindende rett for hele 450 millioner innbyggere, og at Norge allerede er teknisk sett i mål med implementeringen. Utfordringen nå ligger i å avklare den politiske og regulatoriske veien for å integrere de nye reglene i norsk lov.

DyreID drifter Norges nasjonale ID-register for hunder og katter, et system som i dag er frivillig, men som vil bli obligatorisk under de nye EU-reglene. Registeret inneholder allerede informasjon om over 945.000 levende dyr. De nye reglene krever ikke bare et sporbart ID-merke, men også detaljerte opplysninger om dyreart, kjønn, fødselsdato, opprinnelsesland og rase. Stortinget har allerede vedtatt krav om ID-merking av hund, men ikke katt.

Derfor går EU-forordningen lenger enn dagens norske praksis, ved å inkludere begge dyrearter. Implementeringen av disse reglene vil ta tid, da det kreves betydelige forberedelser og tilpasninger. EU-forordningen setter klare tidsfrister for implementeringen. Innen mai 2028 skal det fastsettes hvilke spesifikke opplysninger som skal registreres for hver hund og katt, samt hvordan utstedelsen av identitetsbevis skal fungere.

Innen mai 2029 skal nasjonale databaser knyttes sammen med hverandre og med en felles EU-database for kjæledyr. For Norge betyr dette at Mattilsynet har en sentral rolle i å tilpasse EU/EØS-reglene og fastsette nasjonale tilleggsregler. Målet er å ha etablert nasjonale databaser som er fullt kompatible med EU-systemet innen 2030. Norge har allerede et sterkt fagmiljø og gode systemer for dyrevelferd, noe som plasserer landet i en god posisjon for å møte disse kravene.

DyreID har siden 2017 også driftet Europetnet, en pan-europeisk indeksdatabase som i dag inneholder informasjon om over 100 millioner registrerte kjæledyr fra en rekke europeiske land. Vatn påpeker at Europetnets modell, med nasjonale databaser koblet gjennom et felles europeisk søkepunkt, er nøyaktig den arkitekturen EU-forordningen nå foreskriver ved lov. Dette viser at Norge allerede har verdifull erfaring og infrastruktur som kan bidra til en smidig implementering av de nye reglene.

Den nye lovgivningen vil ikke bare bidra til å bekjempe illegal handel og uetisk avl, men også til å forbedre dyrevelferden generelt ved å sikre bedre sporbarhet og ansvarlighet





