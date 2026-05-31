EU vurderer å justere pristak for russisk olje i lys av stigende markedspriser

I den kommende 21. sanksjonspakken mot Russland vurderer EU å endre mekanismen for price cap på russisk olje for å unngå at taket blir automatisk justert oppover, samtidig som nye tiltak mot kritiske sektorer og tredjeland aktører legges til.

Bakgrunnen for denne utviklingen er den kraftige oppgangen i oljeprisen på verdensmarkedet etter konflikten i Midtøsten og den effektive sperringen av Hormuzstredet , som har skapt et betydelig dilemma for EUs pristak på russisk olje .

Denne regelen, som ble innført i fjor, innebærer at taket automatisk justeres hver sjette måned for å holde seg 15 prosent under gjennomsnittsprisen for russisk olje. Ifølge Bloomberg indikerer dagens markedsforhold at pristaket vil bli justert opp til minst 65 dollar per fat dersom mekanismen fonctionerer som planlagt, noe som overskrider det tidligere G7-nivået på 60 dollar.

For å unngå denne økningen vurderer EU nå å holde prisgrensen uendret, stanse de automatiske justeringene for en perioder eller fastsette en absolutt øvre grense på 60 dollar. Pristaket forbyr europeiske selskaper å tilby forsikring, finansiering og transport tjenester for russisk olje som selges over terskelen. Dette grepet kan bli en del av EUs nærmeste sanksjonspakke mot Russland, den 21. siden den.fullskalige invasjonen av Ukraina i 2022.

Ifølge kilder i Bloomberg planlegger EU å presentere denne pakken offentlig i begynnelsen av juni. I tillegg til justeringer av pristaket, omfatter pakken nye tiltak mot et rekke aktører i tredjeland som EU mener hjelper Moskva med å omgå eksisterende sanksjoner. Blant annet vurderes sanksjoner mot flere banker, oljehandlere og raffinaderier, samt mot kryptoaktører som fungerer som kanaler for kapitalflyt til Russland.

EU diskuterer også å utvide listen over russiske tankfartøy som er under sanksjoner, med rundt 20 nye skip i landets "skyggeflåte". På lengre sikt kan denne listen også inkludere skip som transporterer flytende gass (LNG), for å hindre at Russland bygger opp en tilsvarende flåte for gasseksport. Et annet område som vurderes er handelsrestriksjoner på kritisk mineraler, metaller og malmer som kan brukes i russisk luftfart og drone produksjon.

I tillegg blir det snakket om å utvide eksportkontrollen til omtrent 24 selskaper, blant annet i Kina, India, Tyrkia og Sentral-Asia, som skal ha levert varer som er omfattet av restriksjoner til Russland. Disse endringene viser hvordan EU tilpasser sin sanksjonspolitikk til den stadige utviklingen i konflikten og Russlands tilpasninger for å omgå restriksjonene. Blant annet skyldes behovet for å revurdere pristaket den strategiske betydningen av Hormuzstredet og den globale oljeprisens ustabilitet.

Målet er å balansere mellom å holde press på den russiske økonomien og samtidig unngå å forårsake for store sjokk på europeiske marked, noe som krever nøyaktige justeringer av eksisterende mekanismer. Den kommende pakken representerer dermed en viktig milepæl i den pågående økonomiske krigen mellom Vesten og Russland





