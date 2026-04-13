Euphoria sesong 3 hyller Angus Cloud, Eric Dane og Kevin Turen i rørende premiere

Den nye sesongen av HBO-serien "Euphoria" starter med en minnerik hyllest til avdøde skuespillere Angus Cloud og Eric Dane, samt produsent Kevin Turen. Premieren markerer et bittersøtt kapittel for serien etter store tap.

Den tredje sesongen av den kritikerroste HBO -serien ' Euphoria ' tok en rørende og bittersøt vending i sin premiere, dedikert til å hedre tre betydningsfulle personer som gikk bort etter sesong 2. Premieren, som allerede var etterlengtet av fans verden over, endte med en svart skjerm og ordene ' In Memoriam ', en hjerteskjærende hyllest til skuespillerne Angus Cloud og Eric Dane , samt produsenten Kevin Turen . Denne gesten understreket det dype tapet og den enorme innflytelsen disse tre personene hadde på serien og dens skapere.

Eric Dane, som spilte den komplekse og ofte grusomme rollen som Cal Jacobs, faren til Nate, en karakter som slet med sin egen seksualitet og skjulte konflikter, døde 19. februar i år. Hans bortgang var et resultat av ALS, en sykdom han åpent delte sin diagnose om i 2025. Dane, til tross for sin sykdom, fullførte sitt arbeid med sesong 3, en dedikasjon som vitner om hans profesjonalitet og engasjement for prosjektet. Serieskaper Sam Levinson uttrykte sin sorg i en uttalelse: 'Jeg er knust over tapet av vår kjære venn Eric. Å jobbe med ham var en ære. Å være vennen hans var en gave. Erics familie er i våre bønner.' Disse ordene reflekterer det personlige tapet mange i produksjonen følte, og understreker det nære forholdet som ofte utvikles på et sett.

Angus Cloud, som portretterte den elskverdige, men likevel problematiske narkolangeren Fezco, en karakter som berørte mange hjerter gjennom sitt forhold til Rue, spilt av Zendaya, døde 31. juli 2023. Hans altfor tidlige bortgang, bare 25 år gammel, var et resultat av en utilsiktet overdose. Cloud ble oppdaget på gaten i New York City før han fikk rollen som skulle katapultere ham inn i rampelyset. Hans autentiske fremstilling av Fezco gjorde ham til en favoritt blant fansen, og hans bortgang etterlot et stort tomrom. Sam Levinson beskrev Cloud som 'for spesiell, for talentfull og altfor ung til å forlate oss så tidlig', en følelse som deles av mange som var involvert i serien og hans fans. Cloud's talent og potensial var enormt, og hans tap er et betydelig tap for film- og TV-verdenen.

Kevin Turen, en nær samarbeidspartner av Levinson og en vital kraft bak kulissene, døde 12. november 2023 av hjertestans mens han var i bilen. Turen var en dedikert produsent som spilte en avgjørende rolle i suksessen til 'Euphoria' og mange andre prosjekter. Hans dedikasjon til sitt arbeid og hans evne til å bringe visjoner til live vil bli husket av de som jobbet med ham.

Den nye sesongen av 'Euphoria' vil, til tross for disse tapene, fortsette med historien om karakterene vi har blitt glad i. Ifølge Variety har serieskaperne funnet en måte å beholde karakteren Fezco i historien, selv uten Angus Cloud. Dette viser respekt for karakteren og skuespillerens arv. Serien fortsetter å navigere i vanskelige temaer, og hyllesten til de avdøde vitner om den emosjonelle dybden og den genuine omtanken som preger produksjonen. Denne sesongen lover å være like engasjerende og tankevekkende som de foregående, samtidig som den sørger over tapet av tre viktige medlemmer av 'Euphoria'-familien.





