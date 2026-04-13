Euphoria sesong 3 innledes med rørende hyllest til avdøde stjerner og produsent

Den nye sesongen av HBO-serien "Euphoria" innledes med en gripende hyllest til skuespillerne Angus Cloud og Eric Dane, samt produsenten Kevin Turen, som alle gikk bort etter sesong 2. Sesongen vil utforske nye temaer og karakterdynamikker.

Den tredje sesongen av den kritikerroste HBO -serien ' Euphoria ' tok en rørende og bittersøt start, preget av tap og minner. Premieren, som markerer en betydelig milepæl i seriens historie, åpnet med en hyllest til tre sentrale personer som dessverre gikk bort etter fullføringen av sesong 2. Den avsluttet med en svart skjerm og ordene 'In Memoriam', en gripende markering av tapet av skuespillerne Angus Cloud og Eric Dane , samt produsenten Kevin Turen . Denne sesongen er således ikke bare en fortsettelse av den dramatiske historien vi har blitt vant med, men også en refleksjon over livets forgjengelighet og det varige inntrykket disse personene etterlot seg.

Eric Dane, som spilte den komplekse og tidvis brutale karakteren Cal Jacobs, faren til Nate (Jacob Elordi), var en integrert del av seriens grunnlag. Hans tolkning av Cal, en mann som slet med sine egne demoner og skjulte identitet, var både overbevisende og sårbar. Dane, som kjempet mot ALS, en sykdom han offentliggjorde i 2025, fullførte sitt arbeid med sesong 3 før han døde 19. februar i år. Hans innsats og engasjement for serien, selv under vanskelige omstendigheter, er et testament til hans profesjonalitet og dedikasjon. Serieskaper Sam Levinson uttrykte sin sorg over tapet av Dane, og kalte ham en venn og en ære å jobbe med.

Angus Cloud, den karismatiske skuespilleren som ga liv til den elskverdige, men problemfylte Fezco, var en annen nøkkelperson i Euphoria-universet. Clouds naturlige talent og genuine fremtoning gjorde Fezco til en favoritt blant fansen. Han døde 31. juli 2023, bare 25 år gammel, av en utilsiktet overdose. Cloud ble oppdaget på gaten i New York og fikk rollen som skulle forandre livet hans. Hans plutselige bortgang var et sjokk for alle som var involvert i serien, og Levinson beskrev ham som unik og altfor ung til å forlate oss. I den nye sesongen har serien funnet en måte å hedre Fezco, selv om Cloud ikke lenger er med oss.

Kevin Turen, produsenten som samarbeidet tett med Levinson, døde 12. november 2023 av hjertestans. Turens bidrag til Euphoria var uunnværlig, og hans tap er dypt følt i produksjonsmiljøet. Den kommende sesongen lover å utforske nye temaer og karakterdynamikker, men vil alltid være preget av minnet om de tre som nå er borte. Serien vil fortsette å utforske de mørke og ofte turbulente livene til tenåringer i en moderne verden, og samtidig bære med seg arven etter Cloud, Dane og Turen.

Dette gir en ekstra dimensjon til serien, en følelse av dybde og alvor som understreker seriens temaer om vennskap, tap og livets skjørhet. Det blir spennende å se hvordan serien håndterer disse tapene og hvordan det påvirker historiefortellingen videre. Hver av de involverte har satt dype spor, og deres minne vil leve videre gjennom serien. Det er tydelig at Euphoria er mer enn bare en TV-serie; det er en opplevelse som griper tak i seerne og reflekterer over viktige temaer.

Fremtiden for Euphoria er usikker, men deres arbeid vil for alltid bli husket. Sesong 3 har allerede skapt forventninger og fått seerne til å reflektere over mange ulike temaer. Det er bekreftet at den tredje sesongen vil utforske flere nye temaer, og det forventes at vi skal møte noen nye karakterer. Fansen er veldig spent på hvordan serien vil bli videreført.





