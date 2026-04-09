Euphoria-skaperen om Angus Clouds død: Ville holde Fezco i live

Sam Levinson, serieskaperen bak HBO-serien Euphoria, forteller om tapet av Angus Cloud og hvordan hans død påvirket planene for den kommende sesongen.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Serien « Euphoria », som hadde premiere i 2019, har vært en stor suksess. Nå avslører serieskaperen Sam Levinson i et omfattende intervju med The New York Times at han hadde planer om å holde karakteren til Angus Cloud , som spilte « Fezco », i live i den kommende sesongen. Cloud død e tragisk i juli 2023, bare 25 år gammel.

Levinson forteller om sitt nære forhold til skuespilleren og hvordan han kjempet for å hjelpe ham. Han uttrykker dyp sorg over tapet. \Levinson deler detaljer om hvordan han ønsket å integrere Cloud i den tredje sesongen, og hvordan hans død endret planene. Han avslører at han hadde samtaler med Cloud om karakterens fremtidige utvikling. Han avslører også at karakteren «Fezco» opprinnelig skulle dø i slutten av første sesong, og at planen om å drepe ham ble vurdert igjen i sesong to. Til slutt klarte han ikke å ta den beslutningen. Levinson avslører også at han ønsket å gi Cloud et mål for fremtiden, som å trene og ta vare på seg selv. Han ønsket at Cloud skulle få en «trent fengselskropp» for karakterens utvikling i serien. Streiken i Hollywood i 2023, som rammet film- og TV-bransjen, forsinket produksjonen av den tredje sesongen. Levinson hadde imidlertid rukket å forberede noe materiale før streiken. Han beskriver Cloud som «ryggraden» i den nye sesongen, og avslører at han hadde samtaler med skuespilleren om karakterens rolle i sesongen. Etter Cloud's død gikk Levinson inn i en periode med selvransakelse, der han reflekterte over hva han ønsket å fortelle med serien. Denne selvransakelsen formet den tredje sesongen.\I tillegg til å snakke om Cloud, avslører Levinson at Eric Dane, som også døde i februar, vil være med i starten av den nye sesongen. Levinson beskriver Dan som leverer en utrolig sterk prestasjon i de to første episodene. Levinsons ord gir et innblikk i den kreative prosessen bak «Euphoria», og hvordan tapet av Cloud har påvirket serien. Intervjuet belyser også Levinsons personlige forhold til skuespillerne og hans ønske om å støtte dem. Gjennom intervjuet får man et innblikk i Levinsons følelser etter Clouds tragiske bortgang, og hvordan han har håndtert sorgen og forandret serien i respekt for sin venn. Han reflekterer over temaer som rusmisbruk, død og livets mening. Intervjuet viser hvordan en tragedie kan endre kunstnerisk uttrykk, og hvilken innvirkning skuespillere kan ha på serieskaperne. Det kaster også lys over utfordringene i film- og TV-industrien, spesielt når det gjelder å håndtere tapet av en stjerne og de kreative endringene som følger med





