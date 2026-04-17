Europa kan stå overfor alvorlig drivstoffkrise: Flytrafikken i fare

Det internasjonale energibyrået advarer om en global energikrise dersom Hormuzstredet ikke gjenåpnes for fri trafikk. Europa kan kun ha seks uker igjen med flydrivstoff, noe som kan føre til innstilte flygninger allerede i mai og juni.

Europa risikerer å stå overfor en akutt mangel på flydrivstoff innen seks uker, med mindre Hormuzstredet gjenåpnes for fri trafikk. Dette dystre anslaget kommer fra Fatih Birol, leder for Det internasjonale energibyrået (IEA). Overfor nyhetsbyrået AP har Birol beskrevet dagens situasjon som den største energikrisen verden noensinne har opplevd. Stengingen av det strategisk viktige stredet, som er en avgjørende transportåre for olje, gass og andre essensielle varer, skaper betydelige forstyrrelser i globale forsyningskjeder.

Birol understreker at jo lenger denne krisen vedvarer, desto mer skadelig vil den være for den globale økonomiske veksten og inflasjonen. Særlig vil forbrukere merke effekten gjennom kraftig økte priser på bensin, gass og strøm. Land i Asia som er sterkt avhengige av energiimport fra Midtøsten, som Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh, anses som spesielt sårbare for disse prisøkningene og potensiell energimangel.

Det er en overhengende fare for at flyselskaper snart vil tvinges til å innstille ruter på grunn av mangel på drivstoff, og at alvorlige kutt i flytrafikken over Europa kan bli en realitet allerede i mai og juni. Økonom Claudio Galimberti fra analyseselskapet advarte om at situasjonen kan utvikle seg til å bli systemisk i løpet av de neste tre til fire ukene, noe som ytterligere understreker alvoret i den globale energisituasjonen og de potensielle ringvirkningene for reise og handel over hele verden.

Den europeiske unionen er imidlertid iherdig i sitt arbeid med å finne løsninger på den forestående krisen. Et utkast som nyhetsbyrået har fått innsyn i, indikerer at EU-kommisjonen vil iverksette tiltak for å kartlegge og optimalisere produksjonskapasiteten ved raffineriene. Målet er å sikre at eksisterende kapasitet blir fullt utnyttet og vedlikeholdt. I tillegg jobber EU med mer spesifikke tiltak rettet mot produksjon og distribusjon av flydrivstoff, selv om disse planene ennå ikke er ferdigstilt, ifølge kilder med innsikt i arbeidet.

Dette indikerer en erkjennelse fra EU om at situasjonen krever en koordinert og målrettet innsats for å avverge de verste konsekvensene av en potensiell drivstoffmangel. Usikkerheten knyttet til Hormuzstredet og den pågående konflikten påvirker ikke bare energimarkedene, men også den globale økonomien som helhet, med økende inflasjonspress og potensielle forsyningsproblemer for en rekke industrier som er avhengige av stabil energitilgang. Til tross for usikkerheten, arbeider europeiske myndigheter aktivt med å dempe effekten og sikre en mer robust energiforsyning.

Konsekvensene av en langvarig stengning av Hormuzstredet strekker seg langt utover selve drivstoffmangel. Den globale økonomien er dypt sammenkoblet, og forstyrrelser i en så kritisk transportåre kan utløse en dominoeffekt som rammer en rekke sektorer. Økte transportkostnader vil uunngåelig føre til høyere priser på en mengde forbruksvarer, noe som forsterker inflasjonspresset som allerede plager mange land.

Dette kan igjen dempe forbruksveksten og bremse den økonomiske aktiviteten. Videre kan usikkerhet rundt energiforsyningen føre til at bedrifter utsetter investeringer og reduserer produksjonen, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for sysselsettingen. For land som er avhengige av import for å dekke sitt energibehov, kan en vedvarende krise føre til alvorlige samfunnsmessige utfordringer, inkludert energirasjonering og sosiale uroligheter. Den politiske stabiliteten i regionen og globale maktforhold kan også bli påvirket av en langvarig blokade av Hormuzstredet.

EU sitt arbeid med å finne løsninger viser et viktig forsøk på å mitigere disse globale risikoene, men omfanget av utfordringen understreker behovet for internasjonalt samarbeid og diplomatiske løsninger for å sikre stabilitet i energimarkedene og den globale økonomien. Den varslede krisen er en sterk påminnelse om sårbarheten i dagens globale energisystem og behovet for langsiktige strategier for energisikkerhet.





