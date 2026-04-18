Europa må forberede seg på et liv uten USA: Ny forsvarsallianse foreslås

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, advarer om at Europa må styrke sitt eget forsvar og lanserer ideen om EATO, en ny euroatlantisk forsvarsallianse, som svar på USAs usikre rolle i europeisk sikkerhetspolitikk.

Den sikkerhetspolitiske virkeligheten i Europa kan være i ferd med å endre seg fundamentalt. Sverre Diesen , en respektert stemme innen norsk forsvarspolitikk og nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), kaster bensin på bålet i debatten om Nato s framtid. I sin ferske bok, «Vestens skjebnetid: Kan Europa forsvares uten USA ?», argumenterer Diesen for at europeiske nasjoner må forberede seg på et scenario der USA trekker seg betydelig tilbake fra europeisk sikkerhet.

Han mener at Donald Trumps innflytelse og et skiftende amerikansk syn på globalt engasjement har gjort den eksisterende verdensordenen, etablert siden andre verdenskrig, ustabil. Diesen foreslår derfor et radikalt alternativ: etableringen av EATO, The Euro-Atlantic Treaty Organisation, en ny forsvarsallianse spesielt utformet for et Europa som i verste fall må kunne forsvare seg selv uten den amerikanske militære støtten. Han understreker at den nåværende NATO-strukturen, designet for å inkludere USA, ikke lenger er tilstrekkelig dersom det amerikanske engasjementet reduseres drastisk. En slik ny allianse vil kreve en fundamental omstrukturering av europeisk forsvar, og Diesen peker på at den innebærer en selvstendig evne til avskrekking, inkludert kjernefysiske våpen, dersom den amerikanske atomparaplyen forsvinner. Dette er et veiskille for Europa, hvor valget står mellom å fortsette å håpe på amerikansk involvering eller aktivt bygge en egen, robust sikkerhetsarkitektur. Tanken om en allianse som i utgangspunktet ikke er avhengig av amerikansk deltakelse er kontroversiell, men Diesen mener det er nødvendig for å garantere europeisk sikkerhet i en uforutsigbar tid. Han anerkjenner at det kan være i USAs egen interesse å opprettholde et visst engasjement, spesielt gitt Russlands og Kinas økende innflytelse, og derfor bør døren holdes på gløtt for et mer likeverdig partnerskap i framtiden. Men den umiddelbare strategien må være europeisk selvforsyning. Den nylige debatten rundt Natos framtid, forsterket av rapporter om at europeiske land diskuterer reservplaner dersom Trump velger å trekke USA ut av alliansen, understreker Diesens poeng. Wall Street Journal rapporterte nylig at europeiske nasjoner utforsker hvordan de kan opprettholde avskrekking mot Russland, både med konvensjonelle og kjernefysiske midler, i en situasjon uten amerikansk bistand. Samtidig er det et økende press fra flere europeiske ledere om å se europeiske generaler i flere toppstillinger innenfor NATO, et skritt som kan tolkes som et ønske om større europeisk autonomi innenfor alliansen. Sverre Diesen ser disse diskusjonene som en naturlig konsekvens av en gryende erkjennelse i Europa: behovet for å kunne klare seg uten amerikanerne. Han bemerker at europeiske land i lang tid har forsøkt å påvirke amerikanske administrasjoner til å se verdien av et sterkt europeisk forsvar som en del av en felles sikkerhetsinteresse. Men, som Diesen antyder, har forsøkene på å påvirke den nåværende amerikanske administrasjonen vist seg å være fruktløse. Dette har ført til en ny pragmatisme i Europa, der fokus rettes mot å bygge en uavhengig europeisk sikkerhetsarkitektur. Konseptet EATO, som Diesen foreslår, er ikke bare et konseptuelt rammeverk, men en konkret respons på en endret global dynamikk. Det handler om å anerkjenne at den sikkerhetspolitiske virkeligheten er i bevegelse, og at Europa må tilpasse seg denne nye virkeligheten. Å navigere i denne overgangen vil kreve politisk vilje, militær investering og en klar visjon for Europas rolle i fremtidens globale sikkerhetslandskap. Det er en utfordring som krever at Europa tar kontroll over egen skjebne. Diesen legger ikke skjul på alvoret i situasjonen. Han advarer om at USAs rolle i verden er i ferd med å redefineres, og at dette påvirker alle områder av global sikkerhet. Krigen i Ukraina, pandemien og andre globale hendelser har forsterket denne bevegelsen, og skaper et usikkerhetsmoment som Europa ikke kan ignorere. Mens NATO i sin kjerne har vært et instrument for å sikre amerikansk involvering i Europas forsvar, vil en allianse uten USA være fundamentalt annerledes, både politisk og militært. Diesen understreker at en fungerende europeisk allianse uten amerikansk deltakelse må kunne operere både i krig og fred, og dette inkluderer fravær av amerikansk personell i kritiske funksjoner, selv i fredstid. Dette understreker behovet for en fullstendig europeisk selvstendighet. Samtidig ser han ikke bort fra muligheten for at USA igjen vil ønske å engasjere seg sterkere i Europa, men da i en mer likeverdig relasjon. Derfor er det viktig å holde døren åpen for et slikt framtidig partnerskap, mens man samtidig bygger opp egne forsvarskapasiteter. Diesens forslag om EATO er ikke et uttrykk for mistillit til USA per se, men en realistisk vurdering av endringer i amerikansk utenrikspolitikk og en erkjennelse av at Europa må være i stand til å stå på egne bein. Dette er en oppfordring til europeisk handlekraft, til å ta et samlet ansvar for egen sikkerhet og forme en fremtid som ikke er avhengig av et fremmed makts velvilje. Utfordringen er stor, men Diesens analyse gir et viktig grunnlag for den videre debatten om Europas sikkerhet i en usikker verden. Det er en tid for strategisk fornyelse og for å tenke nytt om hvordan kontinentet kan ivareta sine interesser i møte med globale utfordringer. Ideen om EATO er et eksempel på slik fornyelse, et forsøk på å tegne et kart for en framtidig europeisk sikkerhet som er robust og uavhengig





