Europa står overfor alvorlig drivstoffmangel: Hormuzstredet kritisk for energiforsyningen

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) advarer om en potensiell global energikrise dersom Hormuzstredet ikke gjenåpnes for fri trafikk. Europa kan stå overfor betydelige kutt i flytrafikken innen kort tid grunnet mangel på flydrivstoff. EU jobber aktivt med tiltak for å sikre energiforsyningen og maksimere produksjonen ved egne raffinerier.

Europa står ved randen av en potensielt alvorlig drivstoffmangel, med Det Internasjonale Energibyråets (IEA) leder Fatih Birol som anslår at kontinentet kun har rundt seks uker igjen med tilstrekkelig flydrivstoff dersom Hormuzstredet forblir stengt for fri trafikk. Birol beskriver den nåværende situasjonen som den største energikrisen verden noensinne har opplevd, der kritiske varer som olje, gass og andre essensielle råvarer holdes tilbake i det strategisk viktige stredet.

Trusselen om stengning eller sterkt begrenset tilgang til Hormuzstredet, et flaskehals for en betydelig del av verdens energitransport, har skapt dyp bekymring blant internasjonale energimyndigheter og markedsaktører. Jo lenger denne konfrontasjonen i regionen varer, desto mer alvorlige konsekvenser vil det få for global økonomisk vekst og økende inflasjon. Birol understreker spesielt at europeiske forbrukere vil merke dette direkte gjennom betydelig høyere priser på bensin, gass og elektrisitet. Land i Asia, som er sterkt avhengige av energileveranser fra Midtøsten, er spesielt utsatt. IEA peker spesifikt på Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh som land som vil kunne oppleve de mest merkbare effektene av en forverret forsyningssituasjon. Det er ventet at nyheter om innstilte flygninger på grunn av drivstoffmangel vil bli stadig vanligere i nær fremtid. Økonomer varsler om at situasjonen kan bli systemisk innen de neste tre til fire ukene, med mulighet for alvorlige kutt i flytrafikken i Europa allerede i mai og juni. Denne advarselen ble fremhevet av økonom Claudio Galimberti fra selskapet i et intervju med CNBC. Som et svar på den eskalerende krisen, har EU-kommisjonen igangsatt arbeidet med planer for å maksimere produksjonen ved unionens egne raffinerier. Dette innebærer en kartlegging av den eksisterende produksjonskapasiteten og implementering av tiltak for å sikre at denne kapasiteten blir fullt utnyttet og opprettholdt. Et utkast som er sett av nyhetsbyrået Reuters, indikerer at EU også vurderer spesifikke tiltak rettet mot flydrivstoff, selv om disse detaljene ennå ikke er ferdigstilte, ifølge kilder med innsikt i arbeidet. EU erkjenner det kritiske behovet for å sikre en stabil og tilstrekkelig energiforsyning, spesielt med tanke på den globale logistikkjeden som er så avhengig av flytransport. Bekymringen gjelder ikke bare direkte drivstoffmangel, men også de ringvirkningene en slik krise kan ha på priser og tilgjengelighet for en rekke andre produkter som transporteres med fly. Arbeidet med å diversifisere energikilder og styrke interne produksjonskapasiteter er derfor satt på dagsordenen med fornyet prioritet. Den geopolitiske situasjonen i Midtøsten, og konsekvensene for internasjonal energisikkerhet, understreker behovet for en helhetlig og langsiktig strategi for energipolitikk i Europa. Den økende geopolitiske spenningen i en av verdens viktigste maritime passasjer for energi, Hormuzstredet, sender sjokkbølger gjennom den globale økonomien. Ifølge Fatih Birol, sjef for Det Internasjonale Energibyrået (IEA), befinner verden seg i en unik og urovekkende energikrise. Han anslår at Europa kun har rundt seks uker igjen med tilstrekkelig flydrivstoff dersom ikke stredet gjenåpnes for uhindret trafikk. Dette er en direkte konsekvens av at olje, gass og andre livsnødvendige varer blokkeres. Birol advarer sterkt om at en langvarig konflikt vil ha ødeleggende effekter på den globale økonomiske veksten og bidra til ytterligere inflasjonspress. De mest umiddelbare effektene vil være merkbare prisøkninger på drivstoff som bensin og flydrivstoff, samt høyere energikostnader generelt, noe som vil ramme husholdninger og bedrifter hardt. Særlig land i Asia, som er sterkt avhengige av energileveranser fra Midtøsten, som Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh, står overfor en sårbar situasjon. Frykten for at flyselskaper vil måtte innstille ruter som følge av mangel på drivstoff, er reell og kan bli en realitet i løpet av få uker. Økonomer peker på at situasjonen kan bli systemisk innen mai og juni, noe som kan føre til drastiske kutt i flytrafikken på kontinentet. Som et mottiltak jobber EU-kommisjonen aktivt med planer for å maksimere produksjonen ved raffineriene innenfor unionen. Målet er å kartlegge og utnytte den eksisterende kapasiteten fullt ut og implementere nødvendige tiltak for å opprettholde produksjonen. I tillegg utforskes spesifikke strategier for å sikre tilstrekkelig tilgang på flydrivstoff, selv om disse tiltakene fortsatt er under utvikling. Den internasjonale energisituasjonen er i stadig endring, og behovet for robusthet og forutsigbarhet i energiforsyningen er mer presserende enn noensinne





